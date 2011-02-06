-TOKİ'DE ŞUBAT KURALARI ÇEKİLİYOR ANKARA (A.A) - 06.02.2011 - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Şubat ayı içerisinde aralarında sosyal yardımlaşma konutlarının da bulunduğu 2 bin 744 konutun kurasını çekecek. Aralarında İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da bulunduğu 7 ayrı bölgedeki konutlardan almak için 3 bin 952 kişi başvurdu. TOKİ'nin İstanbul Kayaşehir (Kayabaşı) 17. Bölgede yaptığı 434 konutun kurası 7 Şubat'ta, Ahmet Cömert Kapalı Spor Salonunda, İzmir Urla'da yapılan 26 konut için 18 Şubat'ta Urla Belediyesi URİT Toplantı Salonunda kura çekilişi yapılacak. TOKİ'ye, İstanbul'daki 434 konut için 1568 kişi başvuruda bulundu. TOKİ tarafından yapımı tamamlanan ve daha önce çekilen kura ile hak sahipleri belirlenen 2 bin 284 adet ''100 lira taksitli 45 metrekarelik 1+1 konutun'' kat ve daire belirleme kuraları da Şubat ayı içerisinde çekilecek. TOKİ tarafından yapımı tamamlanan ve daha önce çekilen kuralarla hak sahipleri belirlenen 2 bin 284 adet ''100 lira taksitli 45 metrekarelik 1+1 konutun'' Şubat ayı kat ve daire belirleme kura programları da şöyle: /* Kura tarihi Proje adı Konut adedi ----------- --------- ----------- 11.02.2011 Adana Akkuyu 1+1 748 13.02.2011 Malatya Merkez 1+1 360 15.02.2011 Gaziantep Şahinbey 1+1 592 16.02.2011 Kilis 1+1 96 23.02.2011 Antalya Çıplaklı 1+1 488 ---------- Toplam 2.284 */