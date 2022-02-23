TOKİ, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları için İstanbul'da konut yapacak

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul'da 420 konutluk projeyi hayata geçirecek.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, yıllardır dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapan TOKİ, inşa ettiği 1 milyon 100 bin konutla 5 milyondan fazla vatandaşın sıcak yuvasının mimarı oldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Evi olmayan alt gelir grubu tek bir vatandaşım kalmayana dek bu projeleri yapacağız." talimatları doğrultusunda, yeni projeler üretmeye devam eden TOKİ, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarını da ev sahibi yapacak yeni bir konut projesine başlıyor.

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