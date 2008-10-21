TOKİ yabancıya yazlık ve tatil köyü yapacak

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yabancılar için inşa edilecek tatil köyü ve yazlıklar için Maliye Bakanlığı’ndan 416 adet arsa ve arazi talebinde bulundu. Kamuoyunda İspanya modeli olarak da adlandırılan projede, yabancılara yönelik yazlık ve tatil köyleri, Aydın, Muğla, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir ve Adana’da inşa edilecek. İspanya modeli kapsamında Maliye, TOKİ’ye bedelsiz arazi verecek, karşılığında da satış gelirlerinin yarısını alacak.



Maliye’den Bursa’da merkez ilçe Nilüfer’de 1, Karacabey-Kurşunlu’da ise 5 olmak üzere 6 adet, Muğla’da Milas-İsmetpaşa’da 2, Bodrum-Ortakent’de de 1 olmak üzere 3, Balıkesir’de de yine Burhaniye-Çoruk’ta 2, Edremit-Zeytinlik-Altınkum’da da 1 olmak üzere 3 arazi talep edildi.



Proje kapsamında Aydın’da Kuşadası-Türkmen’de 1, Didim-Akbük’te de 9 olmak üzere 10 parça arazi isteyen TOKİ, Antalya’da ise Finike-Kale-Kordon’da 334 adet taşınmaz üzerinde villa ve tatil köyü inşaatı için Maliyeye başvurdu.



TOKİ’nin İzmir’de gerçekleştireceği projeler için de Maliyeden Çeşme’de 29, Karaburun’da ise 29 adet taşınmaz istendi. Adana’da inşa edilecek yazlık ve tatil köyü için seçilen yer Yüreğir-Köprülü olarak belirlendi ve burada da 2 parça taşınmazın devri için Maliyeye müracaat edildi.



Maliye Bakanlığı’ndan istenen yerlerle ilgili değerlendirme çalışmaları devam ederken, TOKİ’nin talep ettiği taşınmazların toplam büyüklüğü de 8 milyon 776 bin 550 metre kare olarak tespit edildi. Bu yerler içinde en geniş arazinin 4 milyon 272 bin 46 metre kare yüzölçüme sahip Milas-İsmetpaşa’daki arazi olduğu belirtildi.



Gelir paylaşılacak



Yabancılara mülk satışında İspanya Modelinin Türkiye’de de hayata geçirilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı ile TOKİ arasında bu yılın Mart ayında bir protokol imzalanmıştı.



Protokol uyarınca, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından TOKİ’ye devredilen Hazine taşınmazları üzerinde “arsa karşılığı gelir paylaşımı” yoluyla villa kent ve tatil köyleri inşa ettirilecek.



Maliye Bakanlığı, TOKİ’nin belirlediği arazi ve arsaları, bedelsiz olarak İdareye devredecek. Buralarda gerçekleştirilecek projelere ilişkin ihale de, “Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği” hükümlerine göre yaptırılacak.



İşin projelendirilmesi, süresi ve ödemeler, sözleşme hükümlerine göre yürütülecek. İşin takibinden de TOKİ sorumlu olacak. TOKİ’nin arsa karşılığı gelir paylaşımı ihalesi sonucunda teklif edilen idare payı gelirinin yüzde 50’si, TOKİ’nin hesaplarına yatırıldığı günü takip eden 15 gün içinde Milli Emlak Genel Müdürlüğüne aktarılacak.



20 milyar dolar bekleniyor



Yüklenici tarafından vadesinde ödeme yapılmaması nedeniyle TOKİ’nin faiz, gecikme zammı ve diğer adlar altında uygulayacağı cezaların da yarısı aynı şekilde Maliyeye intikal ettirilecek. Satışların vadeli olması durumunda ise 15 günlük süre, tutarın TOKİ hesabına geçmesinden sonra başlayacak. TOKİ, yabancılar için yaptırılacak mülklerin satışından 20 milyar dolar gelir bekliyor.



Yurtdışında da pazarlanacak



Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın İspanya’da yaptığı incelemelerin ardından Türkiye’de de hayata geçirilmesini istediği yabancılara mülk satışında İspanya Modeli ile inşa edilecek konutlar, yurtiçi ve yurtdışında pazarlanacak.



Villa kent ve tatil köyleri, az katlı binalardan oluşacak. Buralar, tenis kortları, golf sahaları, yeşil alanlar, yürüyüş parkurları, sağlık üniteleri, alışveriş merkezleri ve diğer sosyal tesislerle donatılacak. Golf sahalarında golf otelleri de inşa ettirilecek. Özel sektör tarafından işletilecek bu yerlerde, hak sahiplerine 5 yıldızlı otelcilik hizmeti sunulacak.



Villa kentler nerelerde kurulacak?



13 Mart 2008 tarihinde Maliye Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde TOKİ’nin yabancılar için villa kent ve tatil köyü kurmak amacıyla devrini istediği taşınmazlar şöyle:

Bursa: Nilüfer-Ataevler, 1 adet, yüzölçümü 84 bin 450 metre kare

Bursa: Karacabey-Kurşunlu, 5 adet, yüzölçümü 70 bin 22 metre kare

Muğla: Bodrum-Ortakent, 1 adet, yüzölçümü 977 bin 715,9 metre kare

Muğla: Milas-İsmetpaşa, 2 adet, yüzölçümü 4 milyon 272 bin 46 metre kare

Balıkesir: Burhaniye-Çoruk, 2 adet, yüzölçümü 49 bin 447 metre kare

Balıkesir: Edremit-Zeytinlik/Altınkum, 1 adet, yüzölçümü 379 bin 811,6 metre kare

Adana: Yüreğir-Köprülü, 2 adet, yüzölçümü 238 bin 449 metre kare

Aydın: Kuşadası-Türkmen, 1 adet, yüzölçümü 998 bin 839 metre kare

Aydın: Didim-Akbük, 9 adet, yüzölçümü 393 bin 450 metre kare

Antalya: Finike-Kale/Kordon, 334 adet, yüzölçümü 251 bin 643 metre kare

İzmir: Çeşme-Musalla, 26 adet, yüzölçümü 268 bin 582 metre kare

İzmir: Çeşme-16 Eylül, 1 adet, yüzölçümü 296 bin 932 metre kare

İzmir: Çeşme-Dalyan, 2 adet, yüzölçümü 159 bin 322 metre kare

İzmir: Karaburun-İskele ve Merkez, 29 adet, yüzölçümü 334 bin 839 metre kare

