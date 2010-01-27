TOKİ tüm şartlarını kaldırdı

T24 - Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 5 ilde alt gelir grubuna yönelik yaptığı 1030 konutu, hiç bir şart aramadan açık satışa çıkardı. En düşük fiyatı 37,6 bin lira olan konutlar, 184 liradan başlayan taksitlerle 180 ay vadeyle satılacak.





TOKİ'den verilen bilgiye göre, şimdiye kadar alt gelir ve yoksul grubuna yönelik 108 bin civarında konut yapıp satan idare, 5 ilde 1030 konutu, hiç bir şart aramadan açık satışa sundu. Vatandaşlar, Adana Karaisalı'da 1. ve 2. etaplarda, Gaziantep Islahiye'de, Şahinbey'de Serinevler-Perilikaya, Hatay-Reyhanlı, Karaman Kırbağı ve Mersin Silifke'de alt gelir grubu projelerinde toplam 1030 adet konutu, ilgili banka şubelerine başvurarak hemen alabilecek.



Bu konutların satışında, alt gelir grubuna yönelik satışlarda aranan, “projenin bulunduğu il-ilçe sınırlarında 3-5 yıldır oturuyor olma, il-ilçe nüfusuna kayıtlı olma, 25-30 yaşın üzerinde olma, aylık hane gelirinin 1,6 bin liranın üzerinde olmaması, TOKİ'den daha önce konut kredisi kullanmamış olma, kendi adına konutunun olmaması” şartları aranmayacak.



Bu durumda, elinde 5-6 bin lira peşin parası bulunan, yatırım yapmak isteyen, eşine-çocuğuna konut almak isteyenler, halen tamamlanmış durumdaki bu konutlardan hemen alabilecekler. En düşük fiyatı 37 bin 665 lira olan konutların satışında yüzde 12 peşinat alınıyor. Taksitleri 184 liradan başlayan konutların bedeli 180 aya kadar vadeyle ödenebilecek. Konutlar için başvurular 31 Mart'a kadar ilgili banka şubelerine yapılabilecek.



Konutları alan vatandaşlar, hemen taşınabilecek veya kiraya verebilecek. Taksitler, satın alınan ayı takiben ödenmeye başlanacak. Yetkililer, söz konusu projelerdeki konutların, daha önce alt gelir grubundaki vatandaşlar için, satış şartlarını taşımak şartıyla bir kaç kez satışa çıkarıldığını, ancak yeterli başvuru gelmemesi üzerine, stokları değerlendirmek üzere açık satışa sunulduğunu belirtti. Alt gelir grubuna yönelik konutların büyüklüğü ortalama 85 metrekare.





7796 sosyal konut açık satışta



Verilen bilgiye göre, TOKİ'nin halen Türkiye genelinde, alt gelir grubuna yönelik satışa sunulan 1030 konut dahil toplam 7 bin 796 sosyal konutu ile 261 işyeri açık satışta bulunuyor. Söz konusu konutlar da 184 liradan başlayan taksitlerle ve 180 aya kadar vade ile satılıyor.



İlgili banka şubelerine başvuran vatandaşlar, istedikleri konutu, işyerini seçip, konutlarını hemen teslim alabilecek.





354 bini sosyal konut



Verilen bilgiye göre, gelecek yıl sonunda projelendirilen konut sayısını 500 bine ulaştırmayı öngören idare, 2010 yılı hedefini 450 binden 480 bin konuta çıkardı. İdare bu yıl 70 bin civarında konutu ihale edecek. Geçen yıl sonu itibariyle, 738 ilçe 410 bin 201 konuta ulaşan TOKİ'nin ürettiği konutların 186 bin 840'ı dar ve orta gelir grubuna, 107 bin 733'ünün alt gelir ve yoksullara yönelik olduğu, 45 bin 738 konutu içeren gecekondu dönüşüm projesi, 9 bin 910 konutu içeren afet konutu, 3 bin 472 konutu içeren tarımköy projesi uyguladığı belirtiliyor. Konutların toplam 353 bin 693'ünün sosyal konut niteliğinde, 56 bin 508'inin ise kaynak geliştirme projesi kapsamında olduğu kaydediliyor.



TOKİ'nin 2008 yılı sonu itibariyle 274 bin 817 olan satılan konut sayısı, geçen yıl 324 bin 367'ye ulaştı. Geçen yıl 50 bine yakın konut satan TOKİ'nin yıl sonu itibariyle projelendirilen toplam konut sayısı 410 bin olduğu ve bunların bir bölümünün henüz satışa çıkarılmadığı dikkate alınırsa, üstlenilen konut projelerinin ortalama yüzde 80'i satılmış bulunuyor.





100 liralık taksit dğeişmeyecek, başvuru şartları sıkılaştırılacak



TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, halen 100 lira taksitle satılan yoksul konutları ile ilgili olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok büyük ilgi olan bu konutları hak etmeyen vatandaşların almaması için başvuru şartlarını sıkılaştıracaklarını söyledi.

Bayraktar, şöyle dedi:



“Bu konutlara çok müracaat oluyor. (Hak etmeyenler de giriyor, hava parası ile devrediyorlar) diye çok şikayet geliyor. Ama henüz yoksul konutlarından teslim ettiğimiz yok. Yaz aylarında ilk yoksul konutları teslim edilecek. Teslim ederken bu suistimaller varsa ortaya çıkar. Almış, kendisi taşınmıyorsa, demek ki bunu birine devretmiş... Kendisi oturmuyorsa, bunu elinden almak lazım. Üzerinde çalışıyoruz. Peşinatsız, 100 lira taksit olayı değişmez. Evine taşındıktan sonra 100 lira taksit başlayacak. Bu konuda kendimizi bağladık.”



