-TOKİ tecrübesini Tunus'a aktaracak TUNUS (A.A) - 23.01.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Tunus Başbakanı Hammadi Jebali'nin Tunus vatandaşlarına yönelik konut projelerine öncelik vereceklerini söylediğini aktararak, TOKİ'nin deneyimlerini Tunuslu kuruluşlara aktaracağını bildirdi. Çağlayan, Başbakanlık'taki görüşme sonrası Tunus Sanayi ve Ticaret Bakanı Mohamed Lamine Chakhri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Riad Bettaieb ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Görüşmede, Tunus Başbakanı Jebali'ye Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ilettiğini ifade eden Çağlayan, Tunuslular'ın Yasemin Devrimi sırasında verdikleri demokrasi mücadelesinin adeta bir meşale gibi dünyayı aydınlattığını, bu mücadelenin bir çok ülkeyi etkilediğini de hatırlattı. Türk işadamlarının Tunus'ta yapacakları yatırımların, ülkenin işsizlik sorunu için taşıdığı öneme değinen Çağlayan, Tunus'la her alanda işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. TİKA'nın Tunus'ta şube açması ve TİKA vasıtasıyla teknik, eğitim, tarım, hayvancılık ve kalkınma alanlarında iki ülke işbirliğinin geliştirilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Çağlayan, TOKİ aracılığıyla da iki ülke arasında konut alanında işbirliği yapılacağını belirtti. TOKİ'nin bu konudaki tecrübe ve birikimlerini Tunuslu ilgili kuruluşlara aktaracağına işaret eden Çağlayan, ''Tunus Başbakanı, bu dönemde Tunus vatandaşlarına yönelik konut projelerine öncelik vereceklerini ifade etti. Bu alanda Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini söyledi. Öncelikle teknik bir işbirliği esas olacak'' diye konuştu. Tunus'ta Ortak Sanayi Bölgesi kurulması çalışmalarına da değinen Çağlayan, bu konudaki teknik bilgi ve tecrübelerin de Tunuslular'la paylaşacaklarını aktardı. Bakan Çağlayan, ''Burada yatırım yapacak yatırımcılara bürokratik engellerin olmadığı, planlı alanların verileceği özel bir bölge yapılacak. Bu bölgede Türk ve Tunuslu yatırımcıların birlikte veya ayrı ayrı yatırım yapma imkanı doğdu'' dedi. -''1,1 milyar dolarlık ticaret hacmi neden 5 milyar dolara çıkmasın?''- ''İki ülke arasındaki 1,1 milyar dolarlık ticaret hacmi neden 5 milyar dolara çıkmasın?'' diye soran Çağlayan, Türkiye'den turizmcilerin Tunus'ta yatırım yapmak istediğini, gerekirse mevcut işletmelerde de ortaklık kurulabileceğini söyledi. Tunus Başbakanı Jebali'nin Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini kendisine ilettiğini anlatan Çağlayan, Tunuslu bakanlar Chakhri ve Bettaieb'i de Türkiye'ye davet etti. Bakan Çağlayan, Tunuslu bir gazetecinin Suriye'ye ilişkin sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Suriye halkı da bir değişim istiyor. Ümit ediyoruz ki, daha fazla kan dökülmeden Suriye halkı da haklarına kavuşur. Suriye ticari, ekonomik ilişkilerimizin yoğun olduğu bir ülke. Geçen yıl ihracatımızda azalma oldu. Bu yılın ilk 22 gününde Suriye'ye olan ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10'un altında bir düşüş göstermektedir.''