TOKİ tarafından Suriye sınırına yapılan güvenlik duvarında sona gelindi

İstanbul, 1 Ekim (DHA) TOKİ Başkanı Ergün Turan Suriye sınırına yapılan güvenlik duvarının bitmek üzere olduğunu söyledi. Güvenlik duvarının Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırının ardından dünyada üçüncü olacağını belirten Turan, “Sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar bloklarda duvarların üzerlerine jiletli tel de çekiliyor” ifadelerini kullandı.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Suriye sınırında yapımı devam eden güvenlik duvarında sona gelindi. Oldukça zor ve tehlikeli bir çalışma yaptıklarını kaydeden TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Terör örgütlerinin artan faaliyetleri ve kontrolsüz geçişler nedeniyle ülkemizin 911 kilometrelik Suriye sınırında güvenlik çok önemli hale gelmiştir. İdare olarak güvenlik duvarının 711 kilometrelik bölümünü inşa ediyoruz. Gerek arazi koşulları, gerek mayınlı arazilere rağmen güvenlik duvarının tamamını bitirme aşamasına geldik. Güvenlik duvarının tamamlanması ile sınırımız daha güvenli hale gelecek\" dedi.



Sınırda olağanüstü ve tehlikeli bir çalışma yaptıklarını belirten Turan, \"Mayınlı arazilerin olması ve diğer etkenler işimizi daha da zorlaştırıyor. Buna rağmen büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Sınır duvarımızı bitirme aşamasına geldik. Çok kısa bir süre sonra sinir duvarımızı bitirip sınırımızı daha güvenli hale getireceğiz\" diye konuştu. Güvenlik duvarının Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırının ardından dünyada üçüncü olacağını belirten Turan, “Sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar bloklarda duvarların üzerlerine jiletli tel de çekiliyor” diye konuştu.



YOL İNŞAATI DA YAPILIYOR



Duvarın arkasına devriye atmak için güvenlik yolu ve gözetleme kulesi inşa ettiklerini de dile getiren Turan, “Güvenlik duvarı prefabrik olarak üretildi. Güvenlik sorunu ortadan kalktığında duvarları taşıyıp başka bölgelerde istediğimiz amaçla yeniden kullanabiliriz. Duvar ve yolun tamamı yerli, Türk firmaları tarafından inşa ediliyor. Neredeyse her gün 2,5-3 kilometre duvar ve yol yaparak ilerliyoruz\" açıklamalarında bulundu.

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