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Ekonomi

TOKİ taksitleri artırıldı

TOKİ, sattığı konutlardaki taksitleri, 2010 yılının ilk yarısı için, memur maaşlarına endeksli projelerde yüzde 4.5 artırdı.

06 Ocak 2010 02:00

T24 - Toplu Konut İdaresi (TOKİ), sattığı konutlardaki taksitleri, 2010 yılının ilk yarısı için, memur maaşlarına endeksli projelerde yüzde 4.5, enflasyona endeksli projelerde ise yüzde 2.58 artırdı.

TOKİ'den verilen bilgiye göre, eskalasyon dönemlerindeki bakiye borç ve taksit tutarlarına memur maaş artış oranı, TÜFE ve ÜFE oranlarını içeren endeksler arasından en düşük olanının uygulanması kararı alınan projelerin ve geçmiş 6 aylık dönemlerde satışa sunulan, satış talimatlarında söz konusu en düşük endekse göre arttırılacağı bildirilen projelerde, taksit ve borç bakiyesi, son 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 2.58 olarak artırılacak.

TOKİ tarafından kullandırılan konut kredilerinin kullanım ve geri ödemelerine uygulanacak faiz ve taksit artış oranı da 2009 yılının ikinci yarısında memur maaşlarına yapılan artışa paralel olarak yüzde 4.50 olarak belirlendi.

Aynı şekilde, 10 Mart 2006 tarihinden sonra ilk defa satışa sunulan ve satışı memur maaş artışına bağlı olarak TOKİ tarafından gerçekleştirilen projelerin geri ödemelerinde taksit ve borç bakiyesine de yüzde 4.50 artış uygulanacak.

Satış talimatlarında Ocak 2010 tarihinden itibaren artış uygulanacağı bildirilen projelerin geri ödemelerine, bağlı olduğu endekse uygun olarak artış uygulanacak.

Ancak satış talimatlarında Temmuz 2010 tarihinden itibaren artış uygulanacağı bildirilen projelerin geri ödemelerine bu dönem için artış yapılmayacak.

Bu uygulama 1 Ocak-30 Haziran 2010 tarihleri arasındaki ödemeleri kapsayacak. Yeni oran bildirilinceye kadar, son bildirilen oran ve 6 aylık dönem uygulamasına devam edilecek.

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