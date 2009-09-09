TOKİ Seyrantepe ihalesine 5 firma katılıyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Seyrantepe projesi için hak ediş ödemek suretiyle ihaleye çıktı.İHaleye 5 firma katılıyor.



TOKİ'nin Bilkent'teki merkezinde gerçekleştirilmekte olan ihaleye 11 firma davet edildi.



TOKİ İstanbul Şişli Ayazağa'da Seyrantepe arazisi üzerinde 52 bin seyirci kapasiteli, çok amaçlı, çatısı açılır kapanır tipte stadyum ve 4 bin 500 araçlık otoparktan oluşan spor kompleksi inşaatı ikmal işi için 11 firmayı ihaleye katılım için davet etti.



Bu firmalardan 7'si şartname aldı ve 5 firma teklif verdi.



Firmalardan Tekfen, Mesa, Aşçıoğlu, Baytur davete katılım göstermezken, Sembol İnşaat Turizm Yatırım İşl. Sanayi Ticaret A.Ş ile Öz-Kar İnşaat Ticaret Sanayi A.Ş de teklif vermedi.



İhaleye katılan firmalar ise şöyle:



* Afa Prefabrik Beton Sanayi Ticaret A.Ş-OG İş Ortaklığı,

* Varyap Varlıbaşlar Yapı Sanayi ve Turizm Yatırım Ticaret A.Ş-Uzunlar İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş İş Ortaklığı,

* Makyol İnşaat Sanayi Turizm Ticaret A.Ş-Alsim Alarko Sanayi Ticaret A.Ş İş Ortaklığı,

* Kalyon İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.-ÖZKA İnşaat A.Ş İş Ortaklığı,

* EMAY İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş.



İHALE SÜRECİ



Seyrantepe Spor Kompleksi ihalesi için 27 Ağustos 2007 tarihinde de ihaleye çıkılmıştı.



Eren Talu ile Alke İnşaat ortak girişimi, 777 milyon 777 bin 777 lira gelir payı üzerinden idareye 234 milyon 567 bin 890 lira gelir payı önermişti.



Yapılan pazarlıklar sonucunda satış gelirinde artış olması halinde gelir artışından idareye ek olarak yüzde 7 pay verilmesi de kabul edilmişti.



Eren Talu Mimarlık ve Alke Ortak Girişim Grubu taahhüdünde yapımına başlanan iş, yüklenici firmaların sözleşme gereklerini yerine getirmemeleri nedeniyle feshedilmişti.



Seyrantepe spor kompleksi projesi için 27 Temmuz'da yapılan ihale de gelen teklifin çok düşük olması nedeniyle iptal edildi.



İhalede tek teklifte bulunan Siyah Kalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, arsa bedeli olarak 64 milyon 788 bin 936 lira idare payı toplam geliri ödemeyi, toplam satış gelirinin 543 milyon 600 bin lirayı aşması durumunda ise yüzde 2 oranında arsa bedeli karşılığı idare payı vermeyi önermişti.



TOKİ, ihaleye katılımı artırmak ve işin mümkün olan en kısa sürede bitirilmesini sağlamak üzere şartnamede değişikliğe giderek tekrar ihaleye çıktı.



21 Ağustos 2009 tarihinde gerçekleştirilen bu ihalede 3 firma teklif sundu ancak TOKİ, bu ihaleyi de verilen teklifler yeterli görülmediği için iptal etti. TOKİ bu sürecin sonunda spor kompleksinin idare tarafından tamamlanmasına karar verdi.