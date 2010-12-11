-TOKİ SENEGAL VE HOLLANDA'YA ÖRNEK MODEL ANKARA (A.A) - 11.12.2010 - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan konut hamlesi, yabancı ülkelerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin toplu konut alanında ortaya koyduğu çalışmaları yerinde incelemek isteyen Senegal ve Hollanda heyetleri TOKİ yetkililerinden bilgi aldı. Türkiye'de yürütülen kentsel dönüşüm projelerini yakından izleyen Hollanda-Rotterdam Erasmus Üniversitesine bağlı IHS Enstitüsü yetkilisi Jan Fransel ve beraberindeki heyet TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar ile görüştü. 2. Dünya Savaşında tamamen yıkılan Rotterdam'ı yeniden inşa etmek amacıyla kurulan IHS Enstitüsü, TOKİ'nin Diyarbakır Sur bölgesinde yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyerek değerlendirmelerini kitap haline getirdi. -''TÜRKİYE GENELİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ''- TOKİ ile Türkiye'ye özgü ortak projeler yapmak istediklerini ifade eden Jan Fransel, ''Hızlı kentleşmenin bir sonucu olarak köylerle kentler arasındaki mesafeler kısaldı. Bu durumda köylerle kentlerin kültürel entegrasyonu sorun olmaya başladı. TOKİ, köylerle kentler arasına yarı kent yarı köy olan 'tarımköyler' yaparak uyumlu geçişe katkı sağlayabilir'' dedi. TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar ise Hazineden yardım almadan Türkiye genelinde büyük bir kentsel dönüşüm projesi başlattıklarını belirterek, ''Vatandaşı mağdur etmeden yaptığımız dönüşüm çalışmalarıyla hem şehirlerimizi güzelleştiriyoruz hem de insanımızı alt yapısı, çevre düzenlemesi, eğitim ve sağlık şartları tam olan yaşam alanlarına kavuşturuyoruz'' diye konuştu. Bayraktar, Avrupa Birliği üyesi olan Hollanda ile bilgi alışverişinde bulunmaktan memnun olacaklarını kaydetti. -''KENTLEŞMEDE TOKİ'Yİ ÖRNEK ALACAĞIZ''- Batı Afrika'nın Atlas Okyanusu kıyısındaki ülkesi Senegal'den gelen heyet ise Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm projesini gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. TOKİ-Ankara Büyükşehir Belediyesi ortak girişimi olan TOBAŞ'ta projeyi inceleyen Senegal Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yetkilisi Fode Sakho, ''Burada yerel yönetimlerle merkezi yönetimlerin iyi bir uyum sağladıklarını görüyoruz. Çok iyi bir teşkilatlanma oluşturulmuş. Bana göre projenin en önemli yönü burada önceden oturanların aynı bölgede kalmaları. Bu da projenin sosyal yönünün çok iyi ve güçlü olduğunu gösteriyor'' dedi. Gördüklerinden çok etkilendiğini ifade eden Sakho, ''Proje görsel olarak çok güzel. Alt ve üst yapısı ile tasarımı bir harika'' diyerek hayranlığını dile getirdi. TOKİ Başkan Yardımcısı Ercan Tıraş'ı da ziyaret eden Sakho, Senegal'de de plansız ve kaçak yapılaşma olduğunu dile getirerek, çarpık kentleşmeyle mücadele etmek için TOKİ'yi model almak istediklerini ve bunun için Türkiye'ye geldiklerini söyledi.