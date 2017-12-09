TOKİ sayesinde ilk kez ev sahibi oldular

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığ (TOKİ) tarafından Diyarbakır\'da yapımı tamamlanan 808 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

TOKİ, merkez Kayapınar ilçesindeki Üçkuyu Mahallesi\'nde 328\'i alt gelirliler olmak üzere yaptığı toplam 808 konutun hak sahipleri, bugün çekilen kura ile belirlendi. 808 konut için 9 bin 327 başvuru yapılırken, başvuru sahipleri sabahın erken saatlerinde kura çekiminin yapıldığı Seyrantepe Spor Salonu\'nda hazır bulundu. TOKİ yetkileri ile noter huzurunda yapılan kura çekiminde alt gelir grubu için yapılan 2+1 konutların fiyatları 97 bin ila 120 bin lira arasında değişirken, diğer gruplar için yapılan 3+1 konutların fiyatı ise 140 ila 174 bin lira arası olarak belirlendi. Kura çekimine katılan 5 çocuk babası Halis Deniz, yıllardır kiralık evde oturduğunu belirterek, TOKİ sayesinde ilk kez konut sahibi olduğunu söyledi. Deniz, konutu kazanmasının ardından mutluluğunu telefonla aradığı ailesiyle paylaştı.

İlk kez ev sahibi olanlardan bir başkası ise 7 yıl önce eşi vefat eden Nursel Becerikli oldu. TOKİ\'nin sunduğu imkanlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a teşekkürlerini ileten Becerikli, \"Her zaman kiralık evde kalıyorduk. Eşim vefat ettikten sonra eşimin maaşını alıyorduk. O maaşla ev almamız imkansızdı, sadece kiramızı ödüyorduk. Ev sahibi olmak için TOKİ\'ye başvurduk. Şimdi ev sahibi olduk, çok mutluyuz. 9 çocuğum var şu an evde 6 çocuğumla birlikte kalıyorum. Aylık 500 lira kira veriyoruz\" dedi.

Emekli, 57 yaşındaki Hasan Aygün ise, heyecanla kurada isminin çıkmasını beklediğini ifade ederek, şimdiye kadar hep kirada yaşadığını söyledi. TOKİ\'ye başvuranlar arasında bulunan 72 yaşında ve 3 yıldır felçli durumda olan Ahmet Yoligün eşi ve bir çocuğuyla birlikte yaşayacağı bir eve sahip olmak istediğini anlattı.

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