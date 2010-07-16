-TOKİ SANTRALİNE GÜNDE 1200 BAŞVURU ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) vatandaşları bilgilendirmek için açtığı telefon hattı, ''acil servis'' gibi hizmet hizmet veriyor. Telefon hattını günde ortalama 1200 kişi arıyor. Caminin karşısından ev almak isteyen de TOKİ konutlarında oturan yakınını ziyaret etmek için bineceği otobüsün numarasını öğrenmek isteyen de TOKİ Halkla İlişkiler Birimi'ni arıyor. Telefon hattını arayan vatandaşlar, projeler hakkında bilgi almanın ve şikayetlerini iletmenin dışında, ilginç, çalışanları gülümseten taleplerde de bulunuyorlar. TOKİ konutlarında oturup, ''sütçünün apartmanın üst katlarına çıkmasına izin verilmemesini'' şikayet eden de konut almak istenen ildeki belediye başkanının telefon numarasını isteyen de halkla ilişkiler birimini arıyor. TOKİ Haber Dergisin'de yer alan bilgilere göre, vatandaşlara telefonla bilgi vermek, yardımcı olmak üzere kurulan (0312 565 20 65) numaralı telefon hattından çağrılara yanıt vermek için 21 kişi görevlendirildi. Bu hatta günde ortalama 1200 telefon çağrısı geldiği, özellikle kampanya dönemlerinde gelen çağrı sayısının 3 bine kadar ulaştığı belirtiliyor. Hattı Batman'dan arayan bir TOKİ sakini, konutun zemininin hali ile kaplı olduğunu, halıyı yıkamak için sökemediği için yerinde yıkadığını, suyun tahliye edilmesi konusunda sorun yaşadığını anlatırken, suyun akıtılması için duvarı delip gider yaptıklarını, ancak halıyı kurutamadıklarını söylüyor. Hattı Ağrı'dan arayan bir vatandaş da ''kendisine konut verilmesi için ismini kime yazdırması gerektiğini'' soruyor. Görevlinin, konut alma şartlarını anlatıp, peşinatı bankaya yatırması gerektiğini bildirmesi üzerine vatandaş, ''Bu konutlar parayla mı satılıyor, ben bedava veriyorsunuz sanıyordum. Hanım ev almamı istediği için aradım'' diye tepki gösteriyor. İzmir'den arayan bir vatandaş da TOKİ konutlarında oturan bir yakınını ziyaret etmek istediğini söyleyip, o konutlara giden otobüslerin numarasını soruyor. TOKİ'yi arayan başka bir vatandaş da ismini vermemekte ısrar ederken, ne kadar borcunun olduğunu ve ne kadar süre ile taksit ödeyeceğinin bildirilmesini istiyor. TOKİ projelerinden konut almak için arayan bir vatandaş, görevlinin ''Nereden konut almak istiyorsunuz'' sorusuna, ''Caminin karşısından'' diye yanıt veriyor. TOKİ bilgi hattını arayıp, siteye sütçünün ve sucunun ne zaman geldiğini soran vatandaşlar da bulunuyor. Konut almak, bilgi almak için arayan vatandaşların, görevlilerin ''nereden arıyorsunuz'' sorusuna, ''cep telefonundan, evden, ankesörlü telefondan, çarşıdan arıyorum'' gibi yanıtlar verdiği de çok oluyor. Oturduğu siteye en yakın banka şubesinin telefonunu ya da konut almak istenen ilin-ilçenin belediye başkanının numarasını öğrenmek isteyen bazı vatandaşlar da TOKİ bilgi hattını kullanıyor.