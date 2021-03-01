TOKİ reklamlarını hükûmete yakın gazetelere ayırdı, BirGün, Karar, Cumhuriyet ve Yeniçağ listede yer almadı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2021 yılında reklam ve ilan vereceği gazeteleri belirledi. Takvim, Yeni Şafak, Yeni Akit, Diriliş Postası, Milat, Sabah ve Akşam gibi gazeteler reklam alacakken, BirGün, Karar, Cumhuriyet ve Yeniçağ gibi gazeteler ise listede yer almadı.

Reklam ve ilan pastasının büyük bir kısmı AKP’ye yakınlığıyla bilinen gazetelere giderken birçok muhalif gazete ise reklam ve ilan verilecekler listesine alınmadı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre TOKİ 16 Şubat tarihinde “İdaremiz İlan, Reklam ve Tanıtım Hizmeti Alım İşi” adı altında bir ihale düzenledi. Henüz hangi şirkete ve kaç milyon liraya verildiği açıklanmayan ihalenin dosyasında ise çarpıcı bir ayrıntı yer aldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, ihale dosyasında bir yıl boyunca reklam ve ilan verilecek gazeteler sıralandı. Sıralamaya göre en fazla reklam, Yeni Akit, Milat, Diriliş Postası, Yeni Birlik Hürriyet, Türkiye, Sabah, Takvim, Milliyet, Akşam, Posta, Yeni Şafak gazetelerine verilecek. Dosyada bu gazetelere ‘bir yıl boyunca toplam 900 santimetre büyüklüğünde’ ilan verileceği ifade edilirken muhalif basından sadece Sözcü gazetesi listede yer aldı. Karar, Cumhuriyet, BirGün ve Yeniçağ gibi birçok gazetenin ise reklam listesinde yer almadığı görüldü.

TV kanalları da reklamlarını aldı

TOKİ’nin hazırladığı ihale dosyasına göre Akit TV’de de bir yıl boyunca ‘iki bin saniyelik TOKİ reklamı’ yayımlanacak. TOKİ, Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki A Haber, A Para, A Spor, ATV isimli televizyon kanallarında ise bir yıl boyunca toplam ‘sekiz bin saniyelik reklam’ yayımlanmasını istedi. İhale dosyasında, İhlas Grubu’nun TGRT Haber ve MHP’ye yakınlığıyla bilinen Bengütürk TV’ye de ikişer bin saniyelik reklam verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pınarhisar Cezaevi’nden arkadaşı olan Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Zeki Yeşildağ’ın, Ethem Sancak’tan satın aldığı Kanal 24 ve 360 isimli televizyon kanallarına ise toplam dört bin saniyelik reklam verilmesi istendi. Albayrak Grubu’nun sahibi olduğu TVnet isimli televizyon kanalına ise toplam iki bin saniyelik reklam verilecek.