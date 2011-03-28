-TOKİ PAKİSTAN'DA İŞE BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 28.03.2011 - Toplu Konut İdaresi (TOKİ), yurt dışındaki en büyük ilk uygulamasını Pakistan'da başlatıyor. Geçen yıl sel felaketi yaşayan Pakistan'da ilk aşamada yapılacak 4 bin 620 konut ve 37 sosyal tesisin ihalesini, Siyah Kalem Mühendislik İnşaat kazandı. TOKİ'den verilen bilgiye göre, Pakistan'daki konut ve sosyal projelerin yapımı işi için 9 firmaya davetiye gönderildi. İhalenin 23 Şubat'ta yapılan ilk oturumuna 8 firma teklif sunarken, 24 Şubat'ta yapılan ikinci oturumda, en düşük teklifi 135 milyon 800 bin lira lira Siyah Kalem Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. verdi. Şirkete yer tesliminin bu ay sonuna kadar yapılacağı belirtilirken, proje uygulamasının 700 günde tamamlanması öngörüldü. TOKİ'nin daha önce Pakistan'ın Keşmir eyaletinde yaptırdığı hastane, belediye binası gibi sosyal tesislerinin ihalesini de Siyah Kalem Müh. İnş. kazanmış ve bu işleri tamamlamıştı. Firma, proje kapsamında yerel yönetim binaları, servis binaları ve az sayıda konut yapmıştı. Proje tutarı 36 milyon 850 bin dolardı. Şirket yetkilileri, TOKİ'nin Keşmir'deki projesi ile Pakistan pazarına girdiklerini, ancak halen bu pazarda birçok işle ilgilendiklerini söyledi. Pakistan'da geçen yıl yaşanan sel felaketi sonrasında bu ülkede uygulanacak proje kapsamında toplam 331 bin 250 metrekare inşaat alanında 4 bin 620 adet konut, 12 ticaret merkezi, 6 cami, 6 sosyal tesis, 2 adet sağlık ocağı, 8 okul ve 3 spor tesisi yapılacak. Proje kapsamında, Belucistan Eyaleti Dera Allah Yar kazasında 500 konut, 2 ticaret merkezi, 1 cami, 2 okul, 1 sağlık ocağı, 1 sosyal tesis, 1 spor tesisi yapılacak. Pencap Eyaleti Fazılpur kazasında 500 konut, 2 ticaret merkezi, 1 cami, 1 okul, 1 sağlık ocağı, 1 sosyal tesis inşaa edilecek. Jampur kazasında, 346 konut, 1 ticaret merkezi, 1 cami, 1 okul, 1 sosyal tesis, Muzaffargarh'da 1274 konut, 2 ticaret merkezi, 1 cami, 2 okul, 2 sosyal tesis, 1 spor tesisi yapılacak. Sindh Eyaleti Shikarpur kazasında 2 bin konut, 5 ticaret merkezi, 2 cami, 2 okul, 1 sosyal tesis, 1 spor tesisi gerçekleştirilecek. Konutların finansmanı, sel felaketinden sonra bu ülkeye yardım için toplanan paralardan karşılanacak. Pakistan'da yaşanan sel felaketinden sonra Türkiye'de düzenlenen kampanyada, 200 milyon liranın üzerinde yardım toplanmıştı.