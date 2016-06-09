TOKİ müteahhidi, parasını isteyen taşeron firmanın sahibini öldürdü

Bolu'nun Mengen ilçesinde TOKİ konutlarını yapan müteahhit firmanın sahibi Ersin K., parasını isteyen birlikte çalıştığı taşeron firma sahibi 24 yaşındaki Fatih Yılmazer'i çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Yılmazer'in yanında çalışan işçiler, gözaltına alınan Ersin K.'nın otomobilinin camlarını taş ve sopalarla kırdı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Mutlu Yuca ve Yurdaer Öztürk’ün haberine göre, olay, saat 13.30 sıralarında Türkbeyli Mahallesi Sadık Uğur Caddesi'nde meydana geldi. İlçede TOKİ konutlarını yapan firmanın sahibi Ersin K., konutların su tesisatlarını yapan taşeron firmanın sahibi Fatih Yılmazer ile karşılaştı. Fatih Yılmazer, iddiaya göre Ersin K.'dan borcunu ödemesini istedi. Çıkan tartışma kavgaya döndü. Kavgaya, iki firmada çalışan işçiler de dahil oldu. Ersin K., kavga sırasında Fatih Yılmazer'i göğsünden bıçakladı. Ambulansla Mengen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Yılmazer, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İki firmanın işçileri arasında gerginlik çıktı

Kavgada aldığı darbelerle hafif yaralanan Ersin K., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Ersin K., sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Ölen Fatih Yılmazer'in yanında çalışan işçiler, Ersin K.'nın cadde üzerinde park halindeki otomobiline saldırdı. Aracın camları taş ve sopalarla kırıldı. İki firma işçileri arasındaki gerginliğe karşı Bolu'dan da polis ekipleri sevk edildi. Olaya karışan 5 kişinin de daha sonra gözaltına alındığı belirtildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, geniş güvenlik önlemi alındı.