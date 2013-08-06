TOKİ, mobilyada rekabeti artıracak

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kayseri'de mobilyacıların daha modern şartlarda üretim yapabilecekleri tesislere kavuşması için Mobilyakent Projesi'nin inşaat çalışmalarını sürdürüyor. İdare, Kayseri'de, üretilen mobilyaların satışının gerçekleştirileceği "Türk Mobilya Merkezi Projesi"ni de hayata geçirecek.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli geçen yıl atılan Mobilyakent, Kayseri Şeker Fabrikası ve Kuzey Çevre Yolu arasındaki arsada inşa ediliyor. Üretimlerin, yaklaşık 425 bin metrekarelik kapalı alanlarda yapılması planlanıyor. Kayserili mobilyacılara modern şartlarda üretim imkanı sunacak proje kapsamında farklı tiplerde 688 iş yeriyle 2 cami inşa edilecek. Muhtelif büyüklükteki bu iş yerlerinin en küçüğü 92, en büyüğü ise bin 847 metrekare genişliğinde olacak. İş yerleri "zemin artı asma tavan" olarak tasarlandı. Prefabrik nitelikteki iş yerlerinden 16'sı betonarme inşa edilecek.

Merkezin ihalesi 16 Eylül'de

Mobilya merkezi trijenerasyon sistemiyle donatılacak. Trijenerasyon sistemi sayesinde doğalgazdan elektrik üretimi sağlanacak, açığa çıkan ısıdan iklimlendirme için enerji geri dönüşümü elde edilecek. Mobilya merkezi, yenilenebilir enerji sistemleriyle yapı enerji verimliliği konusunda A sınıfı sertifika almaya aday olacak. Ayrıca atık kullanım suyu filtre istasyonu sistemi kurularak, suyun geri dönüşümlü kullanılması da amaçlanıyor.

Mobilya Merkezi Projesi'nin ihalesi, 16 Eylül'de İdarenin Bilkent'teki merkezinde gerçekleştirecek.