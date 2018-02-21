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TOKİ, Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü'nü satışa çıkarıyor

'Eğitim arazisi' fonksiyonundan çıkarıldı; 'Ticaret+Konut' ve 'Park' fonksiyonları getirildi

21 Şubat 2018 13:54

Marmara Üniversitesi’nin yıllardır taşınması gündemde olan Nişantaşı Kampusu, TOKİ eliyle satışa çıkarılıyor. İstanbul en pahalı noktalarından olan Nişantaşı ile Ihlamur Kasrı’nın tarihi sit alanı sınırları içinde yer alan ‘eğitim arazisi’ne ilişkin yeni bir plan hazırlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan plan askıya çıkartılırken, planla birlikte bölgeye ilişkin ‘eğitim arazisi’ fonksiyonu kaldırıldı ve ‘AVM ve rezidans’ inşa edebilmek için, “Ticaret+Konut” ve “Park” fonksiyonları getirildi. Arazinin bitişiğinde Ihlamur Kasrı’nın bulunması nedeniyle ‘yeşil alan düzenlemesi’ yapılması dikkat çekti. Plan açıklama raporunda ise iki yıl önce Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Marmara Üniversitesi ve TOKİ tarafından bir protokol imzalandığı ve protokolle, söz konusu arazinin TOKİ’ye devredildiği ifade edildi. Raporda; Maltepe Küçükyalı’daki Orgeneral Kenan Evren Kışlası arazisinin, Marmara Üniversitesi’ne devredildiği hatırlatılarak, üniversitenin taşınmasıyla birlikte binanın atıl hale geleceği iddia edildi.

BirGün’e açıklamalarda bulunan İBB Meclisi’nin CHP’li eski üyesi İbrahim Doğan, şunları söyledi:

“Yapılan plan düzenlemesi ile özel eğitim alanı, özel sağlık alanı, AVM ve konut yapıları ile bu bölgeye yeni bir yapılaşma yoğunluğu getiriliyor. Asli görevi sosyal konut yapmak olan TOKİ, adeta bir ticari kuruluş gibi çalışıyor. Yandaşlara bu kurum üzerinden kamu alanları peşkeş çektiriliyor. Siyasi iktidar topyekûn kamu alanlarını kuşatmış, adeta yağmalıyor. Bu planlarla yapı yüksekliği 10 kat olarak düzenlenmiştir. Bu parsellerin mülkiyeti kamuya aittir. Ayrıca bu arazi tarihi Ihalmur Kasrı’nın bitişiğindedir. Dolayısıyla bu alan tamamen korunması gerekirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından rant uğruna imara açılıyor. Bu siyasi iktidar bu anlamda aklını yitirmiş olacak ki böylesine pervasızca yaşam alanlarını, tarihi yerleri imara açıyor. Bu durum kabul edilemez.”

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