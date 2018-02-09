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TOKİ kurasında adı çıkınca mutluluk gözyaşı döktü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Karabük'te yapılan konutların kura çekiminde 299 kişi ev sahibi oldu

09 Şubat 2018 14:11

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Karabük\'te yapılan konutların kura çekiminde 299 kişi ev sahibi oldu. Kura çekimi sırasında adı okunan Gülbeyaz Yüksel (49), sevinç gözyaşları döktü. Salondan koşarak çıkan Yüksel, kız kardeşini cep telefonuyla arayıp yaşadığı mutluluğu paylaştı.
TOKİ tarafından Soğuksu Mahallesi\'nde yapılan 299 konut için Karabük Belediyesi Kent Meydanı Konferans Salonu\'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Konutlar için 445 kişi başvuruda bulundu. Salonu dolduran adaylar heyecan içinde adının okunmasını bekledi. Kurada adı okunanlardan 2 çocuk annesi Gülbeyaz Yüksel büyük mutluluk yaşadı. Gülbeyaz Yüksel, birlikte geldiği eşi Mehmet Yüksel\'e sarılıp mutluluk gözyaşları döktü. Salondakilerin alkışlayarak tebrik ettiği Gülbeyaz Yüksel, bir süre sonra salondan koşarak çıktı. Yüksel, salon dışında cep telefonuyla aradığı kız kardeşiyle sevincini paylaştı.
\'ANNE BANA MUTLU HABERİ GETİR\'
Gülbeyaz Yüksel, \"Çok mutluyum. Çocuklarıma bu çok mutlu haberi vereceğim. Kızım bana sabah \'Anne bana mutlu haberi getir\' dedi. Ben de \'inşallah\' dedim kızıma. Her yere başvurdum. Hiç beklemiyordum. Kuradan önce çıkmaz diye düşünüyordum. Kurada da çıkmaz diye bakıyordum ama çıktı. İnşallah hayırlı olur. Hâlâ daha inanamıyorum. Benden çok fazla sevinen olmadı galiba\" dedi.

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