TOKİ konutlarının mermer kaplaması düştü: Dört çocuk yaralandı

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde geçmiş yıllarda ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının ardından inşa edilen TOKİ konutlarının dış kaplamasındaki mermerlerin düşmesi sonucu dört çocuk yaralandı.

Konutların 6’ncı etabındaki bir binanın dış kaplamasından 20 kilogram ağırlığındaki mermerler, aşağıda oturan dört kız çocuğun üzerine düştü. Yaralanan çocuklar aileleri tarafından İlçe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Çocuklardan G.E., Y.E. ve D.E., yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ancak, durumu ağır olan T.E., Kızıltepe ilçesinde bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

T.E.’nin 75 saat müşahede altında tutulacağı, tedaviye cevap vermemesi durumunda ameliyata alınacağı belirtildi. Diğer çocuklardan G.E.’nin düşen mermer nedeniyle gözünde hasar oluştuğu ve başında kırıklar olduğu öğrenilirken, D.E.’nin de vücudunda kısmi yaralanmalar olduğu, Y.E.’nin başına ise 20 dikiş atıldığı aktarıldı.

Çocukların ailelerinin olaya ilişkin şikâyetçi olacaklarını kaydedildi. Ailelerin, ifade vermek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldıklarını dile getirildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre yoğun bakımda olan T.E.’nin babası Nuri E., hastaneye gittiklerinde polislerin kendilerine şikâyetçi olup olmayacaklarını sorduğunu anlatarak şöyle konuştu: “Biz şikâyetçi olacağımızı söyledik. Polisler bize ‘şikâyetçi olursanız, çocuklarınızın da sokağa çıkması yasak olmasına rağmen sokağa çıktıkları için her birine 3 bin TL ceza kesilecek’ dediler. Biz olayın yaşandığı yerin evlerimizin bahçesi olduğunu, ceza keseceklerse de kesmelerini söyledik. Allah korusun çocuklarımız hayatını kaybedebilirdi. Bir rüzgar çıktı diye TOKİ’lerin mermerleri döküldü. O kadar ki, malzemeden çalmışlar. Yarın başka çocukların başına da gelebilir. Biz bu yüzden şikâyetçi olacağız. Davamızın peşini bırakmayacağız.”