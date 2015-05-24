TOKİ konutlarında Alevilerin evleri işaretlendi!

Adıyaman'ın Esentepe Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarının B bloğunda 22 Mayıs’ta Alevi yurttaşların oturduğu 1, 4 ve 8. kattaki dairelerin kapısına kırmızı boyayla çarpı işaretleri konuldu. Sabah evlerinden çıktıkları sırada işaretleri gören yurttaşlar büyük tedirginlik yaşadı. Yurttaşların haber vermesi üzerine polis incelemede bulundu.

Eşini kaybettikten sonra iki çocuğuyla birlikte yaşadığı dairenin kapısının işaretlendiğini gören Güllü Bozkurt, yakınlarının yanına sığındı. Korkudan günlerdir evine gidemediğini belirten Bozkurt, “Kapılarımız işaretlendi, korkuyoruz. Ben üç gündür akrabalarımda kalıyorum" dedi.

Mehmet Menekşe'nin Cumhuriyet'te yayımlanan haberine göre Bozkurt, "Bunu kimin yaptığını bulmalarını istiyoruz. Üç evin kapısı işaretlenmiş, üçü de Alevi. Yetkililer olaya önem versin, bu sefer de ‘çoluk çocuk işi’ demesinler. Çocuklar koskoca sitede kimin Alevi olup olmadığını nereden bilecekler?” diye konuştu.

'Daha önce de oldu'

Bozkurt’un akrabası olan CHP Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi Mahmut Nedim de Adıyaman’da daha önce 3 kez Alevilerin evlerinin işaretlendiğine dikkat çekerek, “Bir blokta üç Alevi vatandaş oturuyor, sadece üç Alevi vatandaşın kapılarına çarpı atılarak işaretlenmiş.

Bizzat gittim kendim inceledim, emniyete haber verdim, polisler gelip inceledi. Daha önce de üç sefer işaretleme olayı yaşandı, ‘çocuklar yapmıştır ’diye geçiştirdiler. Bir türlü failler bulunamadı. Çocuklar bir bloktaki Alevilerin kim olduğunu nereden bilecek? Bunun tekrarlanmaması için faillerin mutlaka bulunması gerekiyor” diye konuştu