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TOKİ konutları için geceyi banka önünde geçirdiler

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) satışını yapacağı konutlar için çok sayıda kişi, bir gün önceden banka önünde kuyruğa girdi

16 Nisan 2018 18:46

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi\'nin (TOKİ) satışını yapacağı konutlar için çok sayıda kişi, bir gün önceden banka önünde kuyruğa girdi. Vatandaşlar battaniyelere sarınıp, sabaha kadar bekledi.
TOKİ\'nin Kütahya\'da alt gelir grubu için satışını yapacağı \'2+1\' olan 39 konuttan birine sahibi olmak isteyen yaklaşık 50 kişi, Cumhuriyet Caddesi\'ndeki banka şubesi önünde dün öğleden sonra kuyruk oluşturdu. Geceyi yanlarında getirdikleri battaniyelere sarınarak geçiren vatandaşlardan bazıları banklara uzanarak uyumaya çalıştı.
Ev sahibi olmak isteyenlerden Mikail Selvi, \"Dün öğlen 3\'ten bu yana bekliyoruz. Şehit yakınları ve gazilerden sonra kalan 39 dairenin satılacağını duyduk ve geldik. Gece serin olunca battaniyelerimizi alıp geceyi burada geçiriyoruz\" dedi.

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