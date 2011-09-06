T24

'TOKİ konutları denetlenmiyor'



Kamp



Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp, TOKİ tarafından yapılan binaların profesyonel olarak denetiminin yapılamadığını öne sürerek, "Bu durum sadece TOKİ için değil, bütün kamu binaları için geçerlidir" dedi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:İnşaat Mühendisleri Odasına bağlı Genç İMO’nun Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlediği "3. az Eğitimi Kampı" başladı. Kampa katılan İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Türkiye genelinde inşaatların yüzde 40’ının kaçak olduğunun belirlendiğini ifade etti.Türkiye genelinde yüzde 60, İstanbul’da yüzde 70 oranında iskan ruhsatı alınmamış bina olduğunu savunan Harp, "Geriye kalan binalar da denetlenmemiştir.Bu binaların projesine uygun olup olmadığı, kaçak kat çıkılıp çıkılmadığı veya kolonlarıyla oynanıp oynanmadığı belli değildir" dedi.Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle deprem riski altında olduğunu hatırlatan Harp, lağvedilen Deprem Konseyi tarafından daha önce alınan kararların da uygulanmadığını savundu. İstanbul’da depreme dayanıklı olmayan bazı konutların sahiplerinin binaları güçlendirdiğini, ancak bazılarının, sadece deprem nedeniyle oluşan çatlakları sıvayarak kapattıklarını öne süren Harp, bu binalarda milyonlarca kişinin yaşadığını kaydetti.Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan konutlarda da riskler olduğunu iddia eden Harp, şöyle konuştu: "TOKİ’nin ülkemiz genelinde bin 900 şantiyesi var. Buralarda yüz binlerce konut inşaatı devam ediyor. Bu bin 900 şantiye, 17 müşavir firma tarafından kontrol ediliyor. Dikkat edin denetlenmiyor, kontrol ediliyor ve rapor tutuluyor. Bu müşavir firmalar bu hizmetlerini TOKİ’den ihaleyle alıyorlar. Kim daha fazla indirim yaparsa o işi alıyor. Ancak bu firmaların herhangi bir denetim yapma yetkileri yok, denetim için yeterli personelleri de yok. Yarın büyük bir depremde bu binalar yıkılırsa sorumlusu kim olacaktır? Çünkü binaların profesyonel olarak denetimi yapılmamaktadır. Bu durum sadece TOKİ için değil, bütün kamu binaları için geçerlidir." İnşaat Mühendisleri Odasının Türkiye’deki 150 şube veya temsilciği tarafından konut almak isteyen vatandaşlara ücretsiz danışmanlık hizmeti verildiğini aktaran Harp, vatandaşların alacakları konutun zemin etüdü, projesine uygun yapılmış olup olmadığı gibi konularda bilgilendirildiğini söyledi.Yasaya göre 4 yıllık İnşaat Mühendisliği bölümünü bitiren herkesin inşaat mühendisi olabildiğini bildiren Harp, "4 yıllık okuldan mezun olan genç bir mühendis arkadaşımız, ister bir katlı, isterse 50 katlı binanın projesini onaylayabilir. Ancak burada yetkinlik ve tecrübenin olması gerekiyor. Bir doktor hata yaptığı zaman en kötü ihtimalle bir kişi hayatını kaybedebilir. Ancak bir inşaat mühendisi hata yaptığı zaman yüzlerce kişi yaşamını yitirebilir" dedi.Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 3. Yaz Eğitim Kampı’na Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 150’si öğrenci olmak üzere, 250 kişi katılıyor.Katılımcılar, Manavgat Belediyesine ait Boğaz Otel Kamp Alanı’nda çadırlarda konaklıyorlar.Manavgat’ta 13 Eylül’e kadar devam edecek kampa katılanlar, çeşitli sosyal faaliyetler, mesleki çalışmalar ve sportif etkinliklerde yer alacaklar.