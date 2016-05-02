TOKİ, Kayabaşı'ndaki 1.2 milyar dolarlık arsa ihalesini iptal etti

TOKİ Kayabaşı’nda satışa çıkardığı 51 bin metrekarelik arazinin ihalesini iptal etti. Plan değişikliği nedeniyle iptal edilen ihalede en yüksek teklif 1.2 milyar lirayla Makro İnşaat’tan gelmişti

Hürriyet'te yer alan habere göre, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İstanbul Kayabaşı'nda satışa çıkardığı 51 bin metrekarelik arazinin sonuçlanan ihalesini iptal etti. 8 firmanın yarıştığı kıran kırana geçen ihaleyi Makro İnşaat, arsa satış toplam gelirinde 1 milyar 285 milyon TL, idare payı gelirinde de 257 milyon TL ile kazanmıştı.

İdare, 876 ada 1 parselde 'Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı' modeliyle satışa sunduğu arsayı yeniden ihaleye çıkarma kararı aldı. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, "İhaleye konu edilen parselde plan değişikliği söz konusu olduğundan dolayı ihale, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği'nin 21. maddesi ve Teklif Alma Şartnamesi'nin 16. maddesine göre yeniden yapılacaktır" denildi. İhalenin tarihi ise önümüzdeki günlerde belli olacak.



İhalenin ilk oturumuna 11 firma katılmış ve toplam gelirde en yüksek teklif 281 milyon TL olmuştu. İkinci oturumda ise firmalar ihaleyi alabilmek için tekliflerini arttırdı. Sektörde iş yapan 8 firmanın katıldığı ikinci oturumda arsa satış karşılığı satış toplam gelirinde en yüksek teklif 1 milyar 285 milyon TL ile Makro İnşaat'tan gelmişti. Aynı gün yapılan 876 ada 2 parsel ihalesinde de en yüksek teklifi yine Makro İnşaat vermişti. Firma, 50 bin 696 metrekarelik arsa için idareye 306 milyon lira teklif etti. Hasılat gelir beklentisi de 1 milyar 20 milyon lira oldu.

Türkiye'nin en büyük uydu kent projesi



Plan değişikliği neticesinde ihalesi yeniden yapılacak alan, TOKİ tarafından planlanan ve Türkiye'nin en büyük uydukent projesi olarak dikkat çekiyor. Arazi Kayabaşı'nda 3'üncü Köprü bağlantı yolu güzergâhında, Atatürk Havalimanı'na 17, yeni havalimanına 20 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Ayrıca projenin uygulanacağı alan Olimpiyat Stadı, Şehir Hastanesi ve Başakşehir'e komşu olan konumuyla İstanbul'un yeni cazibe merkezlerinden biri olacak. 51 bin metrekarelik alanda, kişi başına 36 metrekare yeşil alan sunulacak proje depreme dayanıklı inşa edilecek. Günlük enerji ve ısı ihtiyacının büyük bir kısmı güneş enerjisinden elde edilecek biçimde tasarlanacak.