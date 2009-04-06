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TOKİ inşaatında iki günde iki ölüm

Trabzon’un Yomra ilçesinde, TOKİ tarafından yapımı devam eden hastane inşaatında iki günde iki işçi hayatını kaybetti.

06 Nisan 2009 03:00

Trabzon’un Yomra ilçesinde TOKİ tarafından yapılan inşaatta iki günde iki işçi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Yomra İlçesi'nde TOKİ tarafından yapılan 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatında iki gün içinde ikinci ölümlü kaza meydana geldi. Dün elektirik döşerken merdiven boşluğuna düşen işçi Aydın Özkeleş'in ardından, bugün de Halim Ertuğral adlı işçi iskelenin yıkılması sonucu 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Yomra İlçesi Küşüstü Mevkii'nde Toplu Konut İdaresi tarafından yaptırılan 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatında meydana geldi. 25 yaşındaki Halim Ertuğral adlı işçi inşaatın 3'üncü katına tuğla çıkarırken, iskelenin yıkılması sonucu düşerek beton zemine kafa üstü düştü. Diğer işçiler tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Ertuğral, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dün de yine aynı inşaatta elektrik işçisi 49 yaşındaki Aydın Özkeleş, merdivenlere elektrik hattı döşerken dengesini kaybederek 5'inci kattan beton zemine düşmüştü. Özkeleş, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Her iki olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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