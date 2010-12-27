-TOKİ İNŞAAT ALANINDA SİLAHLI KAVGA KÜTAHYA (A.A) - 27.12.2010 - Kütahya'da, TOKİ tarafından yaptırılan konut inşaatlarının şantiyesinde müteahhit firma görevlileri ile taşeron şirketten paralarını alamadıklarını iddia eden işçiler arasında çıkan kavgada, 1 işçi bacağından silahla vuruldu. Alınan bilgiye göre, müteahhit firmanın bazı işleri devrettiği taşeron şirketten iki aylık maaşlarını alamadıklarını iddia eden 13 işçi, Akkent Mahallesi'ndeki konut şantiyesinin bahçesinde toplandı. İşçilerden Ekrem Tekdemir (34), müteahhit firma görevlileriyle aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu müteahhit firmanın bir görevlisi tarafından bacağından tabancayla vurularak yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Evliya Çelebi Devlet Hastanesine kaldırılan Tekdemir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Arkadaşlarının yaralanmasının ardından müteahhit firma görevlilerinin gözaltına alınmadığını öne süren 12 işçi, şantiyenin girişindeki araçlarla polis görevlilerine taşlarla saldırdı. Bu sırada iki polis aracının camları kırıldı, kapıları ve ön kısımlarında hasar oluştu. Daha sonra Çevik Kuvvet ekiplerince sakinleştirilip gözaltına alınan 12 işçi, polis araçlarına bindirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınmadan önce basın mensuplarına açıklama yapan işçiler, müteahhit firma yetkililerinin, çoğu Güneydoğu Anadolu bölgesindeki memleketlerine giden toplam 72 işçinin yaklaşık 120 bin lira tutarındaki maaşlarını bugün vereceklerini söyledikleri halde paralarını vermediklerini ileri sürdü. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması tamamlandıktan sonra ise şantiyede çalışan müteahhit firma görevlisi 18 kişi, gözaltına alındı. Polis ekiplerinde kadın polis memuru bulunmadığı için müteahhit firmanın kadın sekreterinin üst araması, 112 Acil Servis ambulansında görevli kadın acil tıp teknisyeni tarafından yapıldı. Gözaltına alınan kişiler daha sonra Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi. Bu arada, İl Emniyet Müdürü Sezai Kalyoncu, olay sonrası şantiyeye gelerek, emniyet sorumlularından bilgi aldı.