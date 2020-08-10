TOKİ ihale sonuçlarını açıkladı: Sekiz millet bahçesi için 200 milyon lira

Kamu İhale Bülteni’nde açıklanan bilgilere göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) son iki ayda İstanbul, Düzce, Tekirdağ, Konya, Giresun ve Kars’a yapılması planlanan sekiz millet bahçesi projesinin ihalesi sonuçlandırdı. Toplam sekiz millet bahçesi için kamunun kasasından çıkan para ise 200 milyon TL’yi buldu.

Son iki ayda ihale sonucu açıklanan sekiz millet bahçesinden ikisi de İstanbul’a yapılacak. Güngören’e yapılacağı belirtilen millet bahçesi projesinin ihale sonucu 24 Temmuz açıklandı. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, ihale sonucuna göre de Güngören Millet Bahçesi Projesi için Ali Acar İnşaat Şirketi ile 37 milyon 28 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

İstanbul, Çatalca'da yapılacak millet bahçesi için 46 milyon 934 bin TL

İstanbul’un Çatalca İlçesi’ne yapılması planlanan millet bahçesi projesi için de 22 Temmuz’da sözleşme imzalandığı açıklandı. Çatalca Millet Bahçesi için de Taşkınlar İnşaat Şirketi’ne 46 milyon 934 bin TL ödendiği belirtildi. Sadece İstanbul'daki iki millet bahçesi için ödenen para 85 milyon TL’yi buldu.

Konya'daki bahçelere 65 milyon lira

TOKİ Konya’ya da iki millet bahçesi yaptırıyor. Konya'nın Meram İlçesi’ne yapılacağı açıklanan millet bahçesi projesi sonucu 29 Temmuz tarihinde açıklandı. TOKİ, Ziver Petrol Anonim Şirketi ile imzaladığıyı sözleşmeye Meram Millet Bahçesi Projesi için 44 milyon 444 bin TL harcadı.

Konya’ya yapılacağı açıklanan bir diğer millet bahçesi projesi de Karapınar Millet Bahçesi Projesi. TOKİ’nin 20 Temmuz’da Mehmet Oğuzhan Avşarlıgil, Arttech Yapı Telekomünikasyon Mimarlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı ile imzaladığı sözleşmeyle bu millet bahçesi için de 19 milyon 940 bin TL harcandı. Konya’ya yapılacak iki illet bahçesi içi harcanan toplam para da 65 milyon TL’yi buldu.

TOKİ, Kars’a yaptıracağı millet bahçesi için 10 milyon 294 bin TL, Giresun'un Bulancak İlçesi’ne yaptıracağı millet bahçesi için 189 milyon 224 bin TL, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi’ne yaptırılacak millet bahçesi için 7 milyon 407 bin TL ve Düzce'ye yaptıracağı millet bahçesi için de 8 milyon 389 bin TL’lik sözleşmeler imzaladı.