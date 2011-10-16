-TOKİ hastanelerinin kapasitesi artıyor ANKARA (A.A) - 16.10.2011 - Bugüne kadar tamamladığı 157 hastane ile sağlık sistemine 24 bin 63 yatak kazandıran Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), ihale aşamasına gelen ve hazırlık safhasında olan projeleriyle birlikte, sağlık sistemine kazandırdığı hastanelerin yatak kapasitesi 35 bini aşacak. Konut açığını ürettiği nitelikli ve çağdaş konutlarla karşılayan TOKİ, sağlık sorunları nedeniyle vatandaşların il il gezmelerini engellemek amacıyla hastane projelerine hız verdi. TOKİ, Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle bugüne kadar 157 hastane inşa ederken, TOKİ tarafından yeni yapılacak hastanelerden 24'ü için ihale aşamasına gelindi. 32 hastane projesi de hazırlık aşamasında bulunuyor. Bugüne kadar 10'u entegre ilçe hastanesi, 2'si bölge hastanesi, 1'i ağız ve diş sağlığı merkezi olmak üzere toplam 157 hastane inşaatı gerçekleştiren TOKİ, yapımını üstlendiği bu hastanelerle sağlık sistemine 24 bin 63 yatak kazandırdı.