TOKİ, Habur'da 'açılım' salonu inşa ediyor

T24 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, yeni yıla kadar Mahmur kampından 200-300 kişilik bir grubun daha geleceğini söyledi. Atalay, kış koşulları da dikkate alınarak gelenler için Habur'da TOKİ'nin bir bekleme salonu inşa edeceğini bildirdi.



Sabah gazetesinin haberine göre Kızılcahamam'da demokratik açılımla ilgili bilgi veren Bakan Atalay, Mahmur kampından gelişlerin süreceğini söyledi. Atalay, "Mahmur'da 12 bin kişi yaşıyor. Bunların en az yüzde 50'si yani 5-6 bini hemen gelmek istiyor" dedi. Gelenleri 200-300 kişilik gruplar halinde kabul edeceklerini vurgulayan Atalay, ilk grubun bayramdan sonra geleceğini söyledi. Atalay, yılbaşına kadar epeyce bir grubun Türkiye'ye girmiş olacağını belirtti.



Açılım tartışması



Habur'da daha önce yaşanan görüntülere kesinlikle izin vermeyeceklerini ifade eden Bakan Beşir Atalay, şunları söyledi: "Gelenleri yalnızca yakınları karşılayacak. Gelenler için TOKİ'yi devreye sokacağız. Mevsim koşulları da dikkate alınarak Habur'dan gelenlerin işlemlerinin yapılacağı bir yer oluşturulacak."



Kapalı toplantıda eski bakanlardan Murat Başesgioğlu ise Bakan Atalay'ın sunumunu eleştirerek "Bu iş başladığından beri konuşmalarınızı takip ediyorum. Bir kez bile Türk milleti vurgusu yapmadınız. Bu ne anlama geliyor" dedi. Toplantıda demokratik açılımla ilgili bazı milletvekillerinin de kafalarının karışık olduğunu ortaya koyan ifadeler kullandı.



Söz alarak Anayasa'daki Türk ifadesine dikkat çeken bir vekil "Şimdi bu açılım gerçekleşirse Çerkezlere Çerkez orijinli Türk, Kürtlere Kürt orijinli Türk mü diyeceğiz" diye sordu.