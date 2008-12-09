Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), gurbetçilere ev yapacak.



Yurt dışında yaşayan vatandaşlara, TOKİ'nin adı kullanılarak Türkiye'de konut satılmak istenmesi üzerine devreye girdi.



Bu çerçevede TOKİ, Almanya başta olmak üzere yurt dışındaki Türklere talep etmeleri ve organize olmaları halinde Türkiye'de istedikleri yerde uygun şartlarda konut inşa edecek ya da mevcut konutlardan almalarına imkan tanıyacak.



ÖDEMELER SOSYAL KONUT SATIŞLARINDAKİ GİBİ OLACAK



Projenin hayata geçmesi halinde ödemeler, TOKİ'nin sosyal konut satışlarında uyguladığı şekilde olacak. Buna göre, yüzde 10, 15 ya da 25 gibi bir peşinat alınacak ve 96, 104 ya da 120 ay vade uygulanacak.



Yazlık yerlerde olmaması kaydıyla idarenin alt gelir grubuna yönelik inşa ettiği konutların kriterlerine uygun başvurular gelirse de ödemeler bu grubun koşullarına göre yapılacak.

Bu arada yurt dışında ''işsizlik maaşı'' ile geçinen vatandaşların istemeleri halinde de Türkiye'de evleri olmaması koşulu aranarak, toplu konut yapılabilecek.



İdare, konutlar için Ziraat Bankası'ndan kredilendirme de sağlayabilecek.



''GURBETÇİLERİMİZDEN TALEP BEKLİYORUZ''



TOKİ Başkan Yardımcısı Çağatay Göktayoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Devlet Bakanı Sait Yazıcıoğlu'na, ''TOKİ adı kullanılarak konut satılmaya çalışıldığı'' yönünde bir mektup geldiğini belirterek, bunun üzerine Bakan Yazıcıoğlu'nun gurbetçilerin özellikle yoğun olduğu Almanya'da sorunları tespit etmek ve ilgililerle konuşmak üzere düzenlediği toplantıya, TOKİ'yi de davet ettiğini söyledi.



Göktayoğlu, ''Bizde toplantılarda vatandaşlarımızı TOKİ'nin aracı kullanmadığı, satışlarını bankalar aracılığıyla yaptığı, tüm paralarını oraya yatırdığı, elden para almadığı ve dolayısıyla böyle şeylere itibar etmemeleri konusunda uyardık. TOKİ'nin orada konut satmadığını söyledik'' dedi.



Gurbetçilere konut almak istedikleri takdirde yurt dışındaki dernekleri, federasyonları ya da büyükelçilik aracılığıyla TOKİ'ye başvurabileceklerini de söylediklerini ifade eden Göktayoğlu, şöyle devam etti:



''Onlara, (Türkiye'de arsamız olan yerlerde talep ederseniz size konut yaparız. Uygun şartlarda ödeme kolaylığı sağlarız. Arsamız yoksa da o bölgelerde arsa temin eder yine size özel şartlarla toplu siteler yaparız. Türkiye'nin neresinde istiyorlarsanız yaparız ama bize organize olmanız lazım. Gerekli sayıya ulaştığınızda size sosyal konut ya da alt gelir grubuna yönelik konut kriterlerine uygun uzun vadeli konutlar da yaparız.) dedik. Şu anda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan talep bekliyoruz.''



Göktayoğlu, gurbetçilerin daha çok Antalya, Aydın ve Muğla gibi kıyı kesimlerinde yazlık türünde konutlar istediklerini kaydetti.

