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TOKİ, ev satmak yerine ev kiralayacak

TOKİ aracılığıyla konut yapıp satan devlet artık artık o evleri kiralayacak.

20 Haziran 2017 19:40

Devlet artık TOKİ tarafından konut yapıp satmak yerine yaptığı konutları kiralayacak. Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütelecek projede kiralanan evlerin gerçek değerlerinin dörtte birine kiraya verileceği iddia ediliyor. 

Kalkınma Bakanlığı’nın, devletin portföyünde yer alacak konutları dar gelirlilere düşük fiyatla kiralayacağı bir proje üzerinde çalıştığını söylendi.

 

GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürsel Öngören, devletin dar gelirlilere yönelik konut yapıp satacağını ve bir konut portföyü oluşturulacağını söyledi. 

Londra’daki konutların yüzde 17’sinin sivil toplum kuruluşları üzerinden dar gelirlilere tahsis edildiği örneğini veren Öngören, projenin TOKİ üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği sorusu üzerine, “TOKİ olabilir, İller Bankası olabilir veya yeni bir kuruluş olabilir” diye konuştu.

Diğer yandan, TOKİ modelinde toplu konutların genellikle merkezin dışında kaldığını dikkat çeken Öngören, “Gettolaşmayı önlemek için, lüks sitelerde de belli sayıda katların bu projeye ayrılması düşünülüyor. Konut üreticilerinin projelerinin içindeki konutların da dar gelirlilere kiralanması olabilir… Üzerinde çalışılıyor. Kalkınma Bakanlığı ve firmalarla çalışılıyor, danışman da alındı” diye konuştu.

 

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