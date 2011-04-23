TOKİ Etiler'deki 3 okul arsasını satın aldı

T24- TOKİ, Etiler Lisesi, Etiler Kız Meslek Lisesi ve Etiler Otelcilik Meslek Lisesi’ni aldı. TOKİ, bu üç okula karşılık 125 okul yapacak. Öğrenciler ise okullarının satılmasına tepki gösteriyor.









Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Milli Eğitim Bakanlığı'nın elindeki üç okulu daha aldı.

TOKİ Akmerkez’in yakınındaki Etiler Lisesi, Etiler Kız Meslek Lisesi ve Etiler Otelcilik Meslek Lisesi’ni bünyesine kattı. TOKİ arsalara karşılık İstanbul'a 125 okul yapacak.

Okul arsaları Türkiye'nin en kıymetli arsaları konumunda bulunuyor. Arsalar işyerlerinin en yoğun olduğu alanda yer alıyor. O bölgede arsa olmadığı için her yıl değerleri de birkaç misli artıyor.

Uzmanlara göre, üç arsanın bedeli 600 milyon doları buluyor.

Öğrenciler okullarının satılmasına tepki gösteriyor. Etiler'de okullarının yıkılacağını öğrenen liseli öğrenciler, haklarını aramak için dün sokaktaydı.