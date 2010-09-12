-TOKİ DÜNYAYLA YARIŞIYOR ANKARA (A.A) - 11.09.2010 - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ortaya koyduğu özgün projelerle Türkiye'yi yurt dışında temsil etmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Yerleşimleri Programı tarafından düzenlenen Habitat Onur Ödülü Organizasyonu tarafından daha önce düzenlenen yarışmalarda iki kez ödüle layık görülen TOKİ, bu yıl da Trabzon-Zağnos ve İzmir-Konak Kadifekale Kentsel Yenileme Projeleri ile Türkiye'yi temsil ediyor. -ZAĞNOS VE KADİFEKALE GECEKONDULARDAN ARINDIRILDI- TOKİ'nin Kadifekale ve Zağnos projeleriyle katıldığı ve 21 yıldır düzenlenen Habitat Onur Ödülü Organizasyonu, insan yerleşimleri konusunda dünyada en prestijli ödül olarak biliniyor. A.A muhabirinin TOKİ'den edindiği bilgiye göre Trabzon ve İzmir'in tam ortasında kalan, sağlıksız ve altyapı eksiklikleri bulunan Zağnos ve Kadifekale bölgeleri TOKİ ve belediyelerin işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında gecekondulardan ve plansız yapılardan arındırıldı. Bölgede oturan vatandaşlardan isteyene TOKİ tarafından yapılan konutlardan ev verilirken isteyenler de paralarını aldı. Trabzon Belediyesi ile TOKİ arasında yapılan protokol kapsamında Zağnos Dereiçi Bölgesindeki kentsel çevrenin tasfiyesi ile bu alanın Trabzon'a yeşil alan olarak kazandırılması süreci devam ediyor. Proje kapsamında 60 dönümlük alana anfi tiyatro, kafeterya, şelaleler, yürüyüş yolları ve dinlenme alanları yapıldı. İkinci etap çalışmaları çerçevesinde yıkım ve dönüşüm çalışmaları ise devam ediyor. -YARIŞMA SONUCU 15 EYLÜLDE AÇIKLANACAK- Ödül organizasyonu sonuçları 15 Eylül 2010'da duyurulacak. Dereceye giren projeler ise 4 Ekim 2010 Dünya Habitat Günü Organizasyonu'nda sahiplerini bulacak.