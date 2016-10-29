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TOKİ: Diyarbakır ve Silopi için 10 bin konut ocakta hazır

"Bu sayı 30 bini bulabilir"

29 Ekim 2016 19:30

TOKİ Başkanı Ergün Turan, Diyarbakır ve Silopi'de terörden zarar görenlerin yeni evlerinin yeni yılda tamamlanacağını söyledi. Ocak ve Şubat ayları içinde konutların bir kısı hak sahiplerine verilecek.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı Ergün Turan, terörden zarar gören illerde yeni konut yapımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 8-10 bin konutun yapımına başlandığını belirten Turan, "Bu sayı 30 bini bulabilir. Çevre Bakanlığı'mız sahada ne kadar ihtiyaç olduğunu tespit ediyor. Bize söylüyor. Biz de inşaatlarını yapıyoruz" dedi.
 
Milliyet'ten Abdullah Karakuş'un haberine göre, Turan, Ocak ve Şubat ayı içinde Diyarbakır ve Silopi'deki konutların bir kısmının hak sahiplerine verilecek hale geleceğini açıkladı.
 
Sınıra 600 kilometre duvar
 
Suriye sınırına da değinen Turan, "Sınır duvarında 300 kilometrenin ihalesini tamamladık. 70 kilometresi yapıldı. Ama sınır duvarı için bir temizlik yapılması gerekiyor. Toplam 600 kilometreye yakın duvar yapacağız" dedi.
 
Türkiye'nın Suriye ve Irak'a sınırı 911 kilometre. 250 kilometreye yakın kısmına daha önce duvar örülmüştü. Turan, temizliğin yapılması halinde 4 ay içinde 500-600 kilometre daha örüleceğini ifade etti.

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TOKİDiyarbakırSilopiocakta hazır10 bin ev

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