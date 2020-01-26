TOKİ depremzedeler için 1400 konut yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da yaşanan depremde yaralanan ve yakınlarını kaybeden vatandaşlara acil durum ödeneği ile yardımda bulunulduğunu belirterek, TOKİ'nin bin 400 konutun yapılması için proje çalışmalarına başladığını açıkladı.



Bakan Kurum, depremde iki binanın yıkıldığı ve kurtarma çalışmalarının sona erdiği Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkazda incelemelerde bulundu.



İncelemeleri sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini ve enkaz kaldırma çalışmasının başladığını söyledi. Kurum, “Hasar tespitlerini depremin olduğu andan itibaren tüm çevre illerden gelen ekiplerimiz vasıtasıyla başlattık. Hızlı bir şekilde 500 kişilik bir hasar tespit ekibimiz var, gayret ediyoruz.



Vatandaşlarımız binalarındaki hasarları bize bildirirlerse biz de hızlı bir şekilde bu hasar tespitlerini valilik koordinasyonunda yapacağız. Mustafa Paşa Mahallemiz için arama kurtarma faaliyetleri burada bitti. Enkaz kaldırma faaliyetlerine başlayacağız. Bu mahallede incelemeler yapıyoruz. Riskli gördüğümüz ne kadar alan, bina varsa bu binalara ilişkin tespit neticesinde burada köklü bir dönüşüm projesi başlatacağız. Binaların büyük kısmında ağır hasar, orta hasar mevcut” dedi.

"Bin 400 konut yapılacak"

Hasarlı ve kısa sürede yıkılması planlanan binalarla ilgili soru üzerine Bakan Kurum, “O iki bina sadece Mustafa Paşa Mahallesi'nde değil, Sürsürü’de de var, Elazığ’ın diğer mahallelerinde de var. Bunlar acil yıkılması gereken binalar.

Burada da yıkılan binanın yan tarafındaki binalar da acil yıkacağımız binalar arasında. Bunların yıkımına hızlı bir şekilde başlayarak dönüşüm projesine başlayacağız. Dönüşümü de bir kısmını Mustafa Paşa Mahallemizde, bir kısmını Sürsürü Mahallesi'nde, bir kısmını da belirlediğimiz rezerv alanımız var, Yemişlik mevkisinde bin 400 konutluk alanımız mevcut.



TOKİ orada bin 400 konutun yapılması için proje çalışmalarına başladı. Çok kısa zamanda ihalesini gerçekleştireceğiz. Bir de elimizde 400 rezerv konut var. 400 konutumuzu da bilhassa binaları yıkılan vatandaşlarımızla görüşmek suretiyle değerlendireceğiz. Vatandaşlarımızın bu süreçten en az şekilde yara alacağı, en az şekilde mağdur olacağı süreci yönetmeye gayret edeceğiz” diye konuştu. (İHA)

(Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.)