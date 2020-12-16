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TOKİ'den vatandaşlara tapu uyarısı: Son 30 gün

TOKİ, uyarı yazısını ilgili kişilere SMS ve posta yolu ile gönderdi

16 Aralık 2020 13:19

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Topu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), borcunu bitirmesine rağmen tapusunu üzerine almayan vatandaşlara 30 gün süre verirken, süre sonunda tapusunu almayanlar hakkında hukuksal işlem başlatacağını duyurdu.

TOKİ, gayrimenkul borcu bitmesine rağmen tapu kaydını üzerine almayan vatandaşlara uyarıda bulundu. Tapu devir işlemlerini 30 gün içinde tamamlamayanlar hakkında hukuksal işlemlerin başlatılacağını duyuran TOKİ, uyarı yazısını ilgili kişilere SMS ve posta yolu ile gönderdi.

Kendilerini tapu merkezi gibi tanıtarak dolandırıcılık yapmaya çalışan kişilere karşı da uyarıda bulunan TOKİ'den şu açıklama paylaşıldı:

"İdaremize gelen birçok şikâyette 0531 678 61 …. nolu telefon üzerinden arandıklarını ve arayan şahsın kendisini tapu merkezi olarak tanıttığı; tapu işlemlerini başlattıklarını ve vereceği iban numarasına para yatırmaları halinde işlemin tamamlanabileceği yönünde telefonlar aldıklarını beyan etmişlerdir. İdaremizce İlgili telefon numarası üzerinden yasal işlem başlatılacaktır.

İdaremizce tapu devir işlemleri, Banka Şubeleri aracılığıyla yürütülmekte olup; telefon veya SMS ile iletişime geçilerek IBAN/hesap numarasına para yatırılması İdaremizce istenmemektedir. Gelen telefon/SMS'lere itibar edilmemesini önemle rica ederiz." 

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