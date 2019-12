-TOKİ DALGALANMADAN ETKİLENMEYECEK ANKARA (A.A) - 10.08.2011 - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ahmet Haluk Karabel, emlak piyasası konusunda umutlu konuştu. Karabel, piyasalardaki dalgalanmalardan ve altın fiyatındaki yükselmeden TOKİ'nin olumsuz etkilenmeyeceğini belirtirken, ''Bilakis daha olumlu etkileneceğini söyleyebilirim. Türkiye'de yastık altı altın fazladır, vatandaşımız yastık altı altınını bozdurup bizim sosyal konutlarımıza yönelecektir'' dedi. TOKİ Başkanlığı görevine 15 Temmuz'da asaleten atanan Haluk Karabel, TOKİ'nin faaliyetlerini ve piyasadaki gelişmeleri değerlendirdi. Karabel, TOKİ'nin ilk 500 bin konut hedefine Haziran ayında ulaştığını belirtirken, 2023 yılına kadar ikinci 500 bin konutluk hedef kapsamında da şimdiye kadar 10 bin konuta başlandığını bildirdi. Piyasalardaki gelişmelerin ve altın fiyatlarının yükselmesinin TOKİ'yi nasıl etkileyeceği yönündeki soru üzerine, Başkan Karabel, şu değerlendirmeyi yaptı: ''TOKİ'nin yaptığı konutların yüzde 85-86'sını sosyal konutlar oluşturuyor. Piyasalardaki gelişmelerin TOKİ'ye fazla olumsuz etkisi olacağını sanmıyorum. Türkiye'de ve dünyada ekonomik dalgalanmalar sık sık olmakta. Altın değer kazansa da Türk halkı zaten yastık altında altını bulunan bir toplumdur. Konut da insanların olmazsa olmaz bir ihtiyacıdır. Altın inse de çıksa da vatandaşımız bir şekilde konuta yönelecektir. İnsanlar evleniyor yeni konut ihtiyacı oluyor. Zaten Türkiye'de 3 milyon adet acil konut ihtiyacı, 2015'e kadar da her yıl 600 bin konutluk bir açık görünmektedir. Dolayısıyla dünyada ve Türkiye'de ekonomik ortamlar ne olursa olsun konut ihtiyacı hiç bir zaman düşmeyecektir. Türkiye'nin ekonomisi gayet güçlüdür. TOKİ, bu dalgalanmalardan ve altın fiyatının yükselmesinden etkilenmeyecektir. Bilakis daha olumlu etkileneceğini söyleyebilirim. Türkiye'de yastık altı altın fazladır. Vatandaşımız yastık altı altınını bozdurup bizim sosyal konutlarımıza yönelecektir.'' Sosyal konutlara finansman sağlamak için gelir paylaşımı projeleri uyguladıklarını hatırlatan Karabel, bu projelerde de olumsuz bir sonuç beklemediklerini belirtirken, ''Konut her kesimin her zaman ihtiyacı'' dedi. -2023 YILINA KADAR 500 BİN KONUT HEDEFİ- TOKİ'nin; 2002 yılından sonra 500 bin konut hedefine Haziran'da ulaştığını kaydeden Haluk Karabel, Başbakan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 2023 yılına kadar 500 bin yeni konut daha yapacaklarını hatırlattı. Halen 510 bin rakamına ulaşmış olduklarını, bu konutlardan 371 binin bitmiş durumda olduğunu, ihale ve sözleşme aşamasındaki konutlar dikkate alındığında bu rakamın 514 bine ulaştığını anlatan Karabel, bunun ''nüfusu 100 bini aşkın 20 şehir'' anlamına geldiğine işaret etti. Karabel, ''Büyük bir hızla çalışmalar sürüyor. Bugün itibariyle 510 bin konuta ulaştık. İkinci 500 binlik hedefin ilk 10 bin konutu başlamış durumda. Proje çalışmaları devam ediyor. Sosyal konut alt gelir, dar ve orta gelir grubu, ayrıca Başbakanımızın açıkladığı yeni evli çitlere uygun şartlara konut verilmesi için çalışmalar sürüyor. Hızlı bir şekilde uygulamalara yıl içerisinde başlayacağız'' dedi. Önceden olduğu gibi şimdi de başbakanlığa bağlı olarak çalışmaya devam ettiklerini belirten Karabel, ''Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile de ortak noktalarımız, yönlerimiz var. Faaliyet konuları itibariyle ortak ve birbirini tamamlayan çalışma alanları bulunuyor. Sayın Başbakanımızın talimatları çerçevesinde, hükümet programına uygun faaliyeti yürüteceğiz'' diye konuştu. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışmaları sırasında ''Ankara'da 500 bin nüfuslu yeni yerleşim yeri kurulacağına'' ilişkin proje açıkladığının hatırlatılarak, bu konuda TOKİ'nin çalışmasının olup olmadığının sorulması üzerine Karabel, projenin yeri konusunda bir açıklama yapmazken, ''Başbakan bize ne zaman talimat verir biz o zaman çalışma yaparız. Başbakan bize talimat verdiği zaman çalışmalara başlarız'' dedi. TOKİ'ye bir çok ülkeden işbirliği teklifi geldiğini hatırlatan Karabel, doğal afetler sonrasında Başbakan'ın talimatı üzerine Endonezya, Sri Lanka ve Pakistan'da bazı uygulamalar yaptıklarını belirterek, henüz ticari anlamda bir ülkede çalışma olmadığını kaydetti ve ''Asya, Kuzey, Orta ve Güney Afrika'dan 40'dan fazla ülke TOKİ ile işbirliği için başvurdu. Başbakanlık'tan bu konuda direktif geldiğinde gerekli uygulamaları yapmaya hazırız'' dedi. Ankara'da Eskişehir yolu üzerinde yeni bir iş merkezi kurulması için ihaleye çıktıklarının hatırlatılması üzerine TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel, ''Büşükşehirlerde değerli arsalarda gelir getirici projeler uyguluyoruz. Bu da onlardan biri. Eskişehir yolu üzerinde ve şehre yakın olduğu için değerli bir arsa, iyi bir gelir beklemekteyiz'' diye konuştu.