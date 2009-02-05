T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TOKİ çekilişsiz, 120 ay taksitle konut satacak

‘2009’da kendi evinize taşının’ kampanyası başlatan TOKİ, 19 bin 307 konut ile 333 işyerini, çekilişsiz yüzde 10 peşin 120 ay taksitle satışa çıkardı.

05 Şubat 2009 02:00

‘2009’da kendi evinize taşının’ kampanyası başlatan TOKİ, 19 bin 307 konut ile 333 işyerini yüzde 10 peşinatla, çekilişsiz kurasız 120 ay taksitle satışa çıkardı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 46 ilde yapımını tamamladığı 19 bin 307 konut ile 333 işyerini satışa çıkardı.

Yapılan açıklamada, “2009’da Kendi Evinize Taşının” kampanyası başlatan TOKİ’nin çekilişsiz kurasız, başvuru önceliğine göre ev sahibi olmak isteyenler için uygun ödeme koşullarındaki konutları satışa sunduğu kaydedildi.

Kampanya kapsamında satın almak istediği evin yüzde 10’unu peşinat olarak yatıran vatandaşlar 120 ay taksitle ev sahibi olacak. Satış sonrası vatandaşın aldığı evin taksitlerini rahatlıkla ödemesi için fiyatlara faiz uygulamayan TOKİ, Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE), Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve memur maaş artışından en düşük olanı dikkate alarak fiyat artışı yapacak.

Bankalara başvuru

Söz konusu kampanya çerçevesinde TOKİ’nin İstanbul-Halkalı, Ankara-Yenimahalle, Mamak, Turkuaz Vadisi, Elmadağ, Ayaş, Güdül, Polatlı ile İzmir Buca, Uzundere, Tire ve Torbalı konutlarıyla birlikte Adana, Adapazarı, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Konya Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yalova’da yaptırdığı konutlardan almak isteyenler, yetkili banka şubeleri ve belediyelere başvurabilecekler.

Alt gelir grubu konutları

Alt gelir grubu için üretilen Bursa-Orhangazi konutlarında başvurular da 4-24 Şubat tarihleri arasında, Orhangazi Belediyesi’ne yapılacak. Orhangazi konutları için 3 Mart 2009’da kura çekilecek. Karaman-Kurbağı konutlarından almak isteyenler 18 Şubat’a kadar Karaman Belediyesi’ne başvuru yapabilecek. Kurbağı konutları için 6 Mart’ta kura çekilecek. Uşak-Merkez konutları için ise Uşak Belediyesine yapılacak başvurular 24 Şubat’ta sona erecek. Uşak konutları için 16 Mart’ta kura çekilecek. Diğer illerde ise satışlar Ziraat ve Halk bankaları aracılığıyla devam ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24