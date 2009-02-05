TOKİ çekilişsiz, 120 ay taksitle konut satacak

‘2009’da kendi evinize taşının’ kampanyası başlatan TOKİ, 19 bin 307 konut ile 333 işyerini yüzde 10 peşinatla, çekilişsiz kurasız 120 ay taksitle satışa çıkardı.



Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 46 ilde yapımını tamamladığı 19 bin 307 konut ile 333 işyerini satışa çıkardı.



Yapılan açıklamada, “2009’da Kendi Evinize Taşının” kampanyası başlatan TOKİ’nin çekilişsiz kurasız, başvuru önceliğine göre ev sahibi olmak isteyenler için uygun ödeme koşullarındaki konutları satışa sunduğu kaydedildi.



Kampanya kapsamında satın almak istediği evin yüzde 10’unu peşinat olarak yatıran vatandaşlar 120 ay taksitle ev sahibi olacak. Satış sonrası vatandaşın aldığı evin taksitlerini rahatlıkla ödemesi için fiyatlara faiz uygulamayan TOKİ, Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE), Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve memur maaş artışından en düşük olanı dikkate alarak fiyat artışı yapacak.



Bankalara başvuru



Söz konusu kampanya çerçevesinde TOKİ’nin İstanbul-Halkalı, Ankara-Yenimahalle, Mamak, Turkuaz Vadisi, Elmadağ, Ayaş, Güdül, Polatlı ile İzmir Buca, Uzundere, Tire ve Torbalı konutlarıyla birlikte Adana, Adapazarı, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Konya Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yalova’da yaptırdığı konutlardan almak isteyenler, yetkili banka şubeleri ve belediyelere başvurabilecekler.



Alt gelir grubu konutları



Alt gelir grubu için üretilen Bursa-Orhangazi konutlarında başvurular da 4-24 Şubat tarihleri arasında, Orhangazi Belediyesi’ne yapılacak. Orhangazi konutları için 3 Mart 2009’da kura çekilecek. Karaman-Kurbağı konutlarından almak isteyenler 18 Şubat’a kadar Karaman Belediyesi’ne başvuru yapabilecek. Kurbağı konutları için 6 Mart’ta kura çekilecek. Uşak-Merkez konutları için ise Uşak Belediyesine yapılacak başvurular 24 Şubat’ta sona erecek. Uşak konutları için 16 Mart’ta kura çekilecek. Diğer illerde ise satışlar Ziraat ve Halk bankaları aracılığıyla devam ediyor.

