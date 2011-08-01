-TOKİ ÇAY EVİ YAPACAK ANKARA (A.A) - 01.08.2011 - Okuldan hastaneye, stadyumdan kütüphaneye, ticaret merkezine kadar pek çok sosyal tesis ve hizmet binası inşaatı üstlenen Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Trabzon'da, 2 adet konaklama tesisi ile şifalı bitkiler çay evi yapacak. TOKİ'nin internet sitesinde yer alan ihale duyurusuna göre, Trabzon-Zağnos 3. Etap'ta 2 adet konaklama, 1 adet şifalı bitkiler çay evi, kapalı otopark ile altyapı, peyzaj ve çevre düzenlemesi inşaatı işi için 8 Eylül'de, saat 14.30'da ihale yapılacak. TOKİ ayrıca, Trabzon-Pelitli'de 362 adet konut, 1 adet cami, Yomra-Kaşüstü'nde 344 adet konut, 1 adet ticaret merkezi ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işi için 22 Ağustos'ta ihale gerçekleştirecek. Of ilçesi'nin Çamlı mevkisinde yapılacak 88 adet konut için de 25 Ağustos'ta teklifler alacak. TOKİ, Trabzon'da 43 uygulama yaparken, bu ilde yaptığı veya planladığı konut sayısı 8 bin 982'ye ulaştı. Bu ilde, hastane, lojman, okul, konut, ticaret merkezi yapan TOKİ, ayrıca 40 bin seyircili stadyum yapmayı planlıyor. Stadyum yanında, 3 bin seyircili kapalı spor salonu, 1 adet doğal ve 1 adet sentetik yüzeyli çim futbol sahası, 6 adet açık tenis kortu, 1 adet 3 bin seyircili merkez tenis kortu, 3 doğal yüzeyli futbol sahası, birer adet açık basketbol, voleybol ve tenis sahası bulunan kamp eğitim merkezi yapılacak.