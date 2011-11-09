-TOKİ bu kez memurları sevindirecek DİYARBAKIR (A.A) - 09.11.2011 - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) Diyarbakır'da yapılan bin 124 konut sayesinde memurlar ev sahibi olacak. TOKİ ve Memur-Sen arasında imzalanan protokolle Diyarbakır Ergani Karayolunun 13. kilometresinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanındaki alanda, memurlar için bin 124 konutun yapımı sürüyor. Eğitim Bir Sen Diyarbakır Şube Başkanı Yunus Memiş, birkaç yıl önce TOKİ ile Memur-Sen arasında imzalanan protokolle Diyarbakır'da memurlar için konutların yapımına yaklaşık 6 ay önce başlandığını söyledi. Memur-Sen'e bağlı 11 iş kolunun bulunduğunu ve bu konutlardan çeşitli kurumlarda çalışan memurların yararlanacağını anlatan Memiş, konutların tamamlanmasıyla 500'ü öğretmen olmak üzere toplam bin 124 memurun ev sahibi olacağını bildirdi. Konutların 187 dönüm alanda 134 blok halinde yapıldığını ifade eden Memiş, şöyle dedi: ''Konutların yapımı sürüyor. Konutlar 24 ay içerisinde tamamlanacak. 20 blok yapıldı. Toplam 34 blok yapılacak. 2013 yılının mayıs ayında evler teslim edilecek. Konutlara çok yoğun bir talep vardı. Bu nedenle İkinci etap konut yapımı için yoğun bir başvuru var. Biz de TOKİ yetkilileri ile ayrıca bin 500 konut yapımı için görüştük. Ancak arsa sıkıntısı var; bu nedenle ikinci etaba 500 konut için söz aldık. İlk etap bitirildikten ve kura çekimi yapıldıktan sonra sözleşmeyi imzalayarak ikinci etabın da başvurularını alacağız. Şuan yapımı süren konutlardan biri 120, diğeri 136 metrekaredir. 120 metrekare olan konutların fiyatı 83 ile 90 bin, 136 metrekare olan konutların fiyatı ise 92.5 ile 105 bin lira olarak öngörülüyor. Ancak ikinci etap için 149 metrekare düşünüyoruz.'' ''Günümüz şartlarında memurların ev alması mümkün değil. Bu nedenle TOKİ'nin konutları çok faydalı. Bunun dışında memurların ev sahibi olması çok zor olur. Bu nedenle TOKİ yetkililerine teşekkür ediyorum'' diyen Memiş, memurları ev sahibi etmek için çalışmalarının süreceğini kaydetti.