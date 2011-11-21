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Ekonomi

TOKİ borçlarına yüzde 20 indirim İSTANBUL (A.A)

21 Kasım 2011 13:52

-TOKİ borçlarına yüzde 20 indirim İSTANBUL (A.A) - 21.11.2011 - Halkbank, TOKİ'ye ödemeleri devam eden konut sahiplerine, borçlarını yüzde 20 indirimle kapatma imkanı sunuyor. Halkbank açıklamasına göre banka, TOKİ İndirim Kampanyası kapsamında bankadan konut kredisi kullanarak TOKİ'ye borçlarını tek seferde kapatmak isteyen tüketicilere yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor.  Tüketiciler sabit dosya masraflı ve masrafsız olmak üzere iki farklı ödeme seçeneğinden düşük faiz oranları ile yararlanabilirken, ayrıca müşterilerden kredi işlemleri sırasında ekspertiz ücreti alınmıyor. Kampanya, Halkbank'ın satışına aracılık etmediği TOKİ konutları için de geçerli olacak ve 19 Aralık 2011'e kadar devam edecek.

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