TOKİ, Bitlis'te 94 milyon TL'ye millet bahçesi yaptırıyor

TOKİ, Bitlis'te millet bahçesi yapılması için 94 milyon 123 bin liralık ihaleye çıktı. İhaleyi Solmaz Taahhüt İnşaat Şirketi aldı.

Yapımına bu ay başlanacak Millet Bahçesi, 500 gün içinde tamamlanacak. TOKİ, Bitlis Merkez Dereüstü Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Millet Bahçesinin yapımı için 7 Ocak 2022'de ihaleye çıktı. İhale sonucunda Solmaz Taahhüt İnşaat Şirketi ile 2 Şubat 2022'de 94 milyon 123 bin TL'lik sözleşme imzalandı. 73 bin metrekarelik alana yapılacak. Millet bahçesi içerisinden dere de geçecek.

Bingöl'e 64 milyon TL'lik millet bahçesi

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, bahçe içerisinde yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları, eğlence alanları, spor alanları, büfeler bulunacak. TOKİ, Bitlis'teki Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesi olduğu belirtilen Ahlat Millet Bahçesi yapımı için de 42 milyon 995 bin TL ödemişti. TOKİ son olarak 21 Ocak 2022'de Bingöl'de 60 bin kişi sosyal yardımla geçinirken Bingöl'e 64 milyon 423 bin TL'ye ‘millet vadisi' çatısı altında millet bahçesi ve millet kıraathanesi yapmak için sözleşme imzalamıştı. Proje 450 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.