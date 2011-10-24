-TOKİ binalarında hasar yok ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Van'da meydana gelen deprem sonrasında yapılan incelemelerde, TOKİ tarafından gerçekleştirilen uygulamaların hiçbirinde herhangi bir hasar meydana gelmediğinin tespit edildiği bildirildi. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) yapılan yazılı açıklamada, bölgede toplam 33 şantiyede, 5 bin 996 konut, 1 lise, 8 ilköğretim okulu, 80 ahır, 6 cami, 9 spor salonu, 6 ticaret merkezi, 3 pansiyon, sosyal tesis, 4 hastane, 2 sağlık ocağı, 6 engelsiz yaşam merkezi, 23 karakol ve arıtma tesisi uygulamalarının daha önce başlatıldığı, 5 bin 452 konutun, sosyal donatılarıyla birlikte tamamlandığı belirtildi. Ayrıca Van Edremit 400 yataklı Devlet Hastanesi'nin de tamamlanarak vatandaşlara hizmet vermeye başladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında, TOKİ Başkanı Sayın Ahmet Haluk Karabel başkanlığında teknik personelimiz bölgeye intikal etmiştir. Deprem yaralarının sarılması yönünde TOKİ, diğer kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmalara başlamıştır. Ayrıca, yapılan incelemelerde, İdaremiz tarafından gerçekleştirilen uygulamalarımızın hiçbirinde herhangi bir hasar meydana gelmediği tespit edilmiştir.''