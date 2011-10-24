T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TOKİ binalarında hasar yok ANKARA (A.A)

24 Ekim 2011 17:58

-TOKİ binalarında hasar yok ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Van'da meydana gelen deprem sonrasında yapılan incelemelerde, TOKİ tarafından gerçekleştirilen uygulamaların hiçbirinde herhangi bir hasar meydana gelmediğinin tespit edildiği bildirildi. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) yapılan yazılı açıklamada, bölgede toplam 33 şantiyede, 5 bin 996 konut, 1 lise, 8 ilköğretim okulu, 80 ahır, 6 cami, 9 spor salonu, 6 ticaret merkezi, 3 pansiyon, sosyal tesis, 4 hastane, 2 sağlık ocağı, 6 engelsiz yaşam merkezi, 23 karakol ve arıtma tesisi uygulamalarının daha önce başlatıldığı, 5 bin 452 konutun, sosyal donatılarıyla birlikte tamamlandığı belirtildi. Ayrıca Van Edremit 400 yataklı Devlet Hastanesi'nin de tamamlanarak vatandaşlara hizmet vermeye başladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında, TOKİ Başkanı Sayın Ahmet Haluk Karabel başkanlığında teknik personelimiz bölgeye intikal etmiştir. Deprem yaralarının sarılması yönünde TOKİ, diğer kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmalara başlamıştır. Ayrıca, yapılan incelemelerde, İdaremiz tarafından gerçekleştirilen uygulamalarımızın hiçbirinde herhangi bir hasar meydana gelmediği tespit edilmiştir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24