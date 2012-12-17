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Ekonomi

TOKİ, binalarda Osmanlı mimarisini kullanacak

TOKİ, bundan sonra inşa edeceği bütün konut ve sosyal tesisleri, bölgenin yapı malzemesini de kullanarak yöresel mimari anlayışıyla planlayacak

17 Aralık 2012 18:43

TOKİ'de tek tip konut dönemi sona eriyor. İdarenin tasarım biriminde Osmanlı-Selçuklu mimarisine ve yöresel örneklere uygun projeler üretilecek.
 
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ahmet Haluk Karabel, TOKİ bünyesinde oluşturdukları Tasarım Birimi ile artık Türkiye genelinde daha görsel, Osmanlı Selçuklu mimarisine, yöresel mimari örneklerine uygun projeler üreteceklerini açıkladı.

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Gaziantep, Nevşehir, Erzincan, Düzce, Mardin ve Kütahya'da başlanan yöresel mimari projelerinin 1.5-2 yılda tamamlanması hedefleniyor.

TOKİ, bundan sonra inşa edeceği bütün konut ve sosyal tesisleri, bölgenin yapı malzemesini de kullanarak yöresel mimari anlayışıyla planlayacak.

TOKİ'nin 2013 yılını yeni, değişen imajıyla karşılayacağını belirten Karabel, ''TOKİ konutlarında, 2013 yılı itibarıyla artık özellikle ön cephelerde farklılık görmeye başlayacaksınız'' dedi.

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