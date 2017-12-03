TOKİ Başkanı Turan: Özlediğimiz Ayder'i inşa edeceğiz

İSTANBUL, (DHA)- BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, \"Arama konferansı, alan gezisi ve gerçekleştireceğimiz çalıştay neticesinde Ayder Yaylası\'nı doğal güzelliklerine tekrar kavuşturup özlediğimiz Ayder’i inşa edeceğiz” dedi.

Rize\'nin Çamlıhemşin İlçesi\'nde bulunan Ayder Yaylası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile \'Turizm Merkezi\' ilan edildi. Aynı zamanda belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliği ile öne çıkan yaylada bu tarihten sonra gelişigüzel yapılaşma başladı. 5 ayrı koruma kararına rağmen kaçak yapıların yükseldiği Rize\'nin Ayder Yaylası’nda TOKİ tarafından uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi için ihale yapıldı.

\"4 FARKLI ALTERNATİF PROJE VAR\"

Ayder’i yenilemek ve korumak için 14-15 Ekim tarihleri arasında \'Arama Konferansı\' gerçekleştirdiklerini belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Kentsel tasarım projesi için 4 farklı alternatif proje çalışması başlattık. Arama Konferansı ile sivil toplum örgütleri, kamu sektörü, özel sektör ve özellikle Ayder’deki hak sahipleri ve yerel halkımızın katılımı ile ortak bir fikir arayışı gerçekleştirdik. Sonuç raporlarımız tamamlanma aşamasındadır. Kentsel tasarım projelerimizi tamamlayıp, yapacağımız çalıştayla kentsel tasarım ve mimari yaklaşım alternatifleri üzerinde istişarelerde bulunacağız. Sonrasında kentsel tasarım projelerimizi tamamlayıp, projemizi vatandaşlarımıza tanıtacağız” dedi.

\"HAK SAHİPLERİNİN GÖRÜŞLERİ ALINACAK\"

Kentsel tasarım projesini vatandaşlara tanıtıp hak sahiplerinden görüş alacaklarını belirten Ergün Turan, “Bölgedeki bütün paydaşları bir araya getirip sürdürülebilir bir Ayder nasıl inşa ederiz bunun arayışı içerisindeyiz. Arama Konferansı, alan gezisi ve gerçekleştireceğimiz çalıştay neticesinde Ayder’i doğal güzelliklerine tekrar kavuşturup özlediğimiz Ayder’i inşa edeceğiz” diye konuştu.

Ayder Yaylası’nda yakın zamanda yeni yapılmış olan evlerin büyük oranda betonarme yapım tekniğinde geleneksel yapım karakterinden uzak olarak plansız bir şekilde inşa edildiğine vurgu yapan Turan şöyle devam etti:

“Ayder Yaylası’nın, güçlü bir altyapıya ulaştırılması gerekmektedir. Mevcut olanakları en iyi biçimde değerlendirip doğayı bozmadan, kısa vadeli çıkarlar yerine uzun vadeli çıkarlar için yatırım yapılmalı ve parçacı yaklaşımdan çok bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Yapacağımız Çalıştay sonrasında hedefimiz; Ayder’in gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi için öncelikle tescilli ve korunmaya değer yapıların rehabilitasyonu üzerinde durmak olacaktır.\"

\"CAZİBE MERKEZİNE DÖNÜŞECEK\"

Bugüne kadar bu büyüklükte planlanmış bir yayla projesinin olmadığına vurgu yapan Turan, “Bu çalışma ülkemizde plancılık, mimarlık ve mühendislik açısından bir ilk olacaktır. Ayrıca, oluşan kaçak yapıların önüne geçilebilmesi ve geleneksel dokuya uygun bir dönüşüm yaşanması halinde bölge turizm açısından yeniden bir ‘Cazibe Merkezi’ haline dönüşecektir” dedi. Yapılacak restorasyon çalışmalarında vatandaşların asla mağdur edilmeyeceğini ve yaylanın geleneksel dokusunun bozulmayacağını ifade eden Turan, Karadeniz kültürünü yansıtan mimarinin bölgede yaşatılacağını söyledi.

PROJEDE BİRÇOK PAYDAŞ BULUNUYOR

Ayder Yenileme ve Koruma projesinde birçok paydaşın olduğunu da belirten Turan, “Yaptığımız protokoller neticesinde projenin ana yürütücüsü ve koordinasyon kurumu olarak çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bu kapsamda 30 Kasım 2017 tarihinde Rize Valimiz Erdoğan Bektaş, ilgili kamu kurumları ve Müşavir firmanın katılımları ile çalıştay öncesi Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıda alana dair analiz çalışmalarını paylaşıp, gelinen son durum hakkında değerlendirmelerde bulunduk” dedi.

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