TOKİ Başkanı Turan: İstanbul’u en kısa sürede yeşil bir alana kavuşturacağız

İSTANBUL (DHA) - BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Kayabaşı\'nda 1,5 milyon metrekare alanda yapılacak Kayapark\'ın 1. Etap rekreasyon alanı inşaatının ihalesi dün yapıldı. TOKİ Başkanı Ergün Turan, Kayapark’ın tamamlanması ile vatandaşların daha güzel ve doğa ile iç içe olan bir yaşam alanına kavuşacaklarını söyledi.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Kayaşehir Vadisinde kurulacak yeşil alanın 5,5 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 3 kilometre eninde olacağını bildirdi. Yapılan ihaleye ilgili altı firmanın katıldığını belirten Turan, en yüksek teklifin 88 milyon TL ile Ulaşım Nakl. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. & Gürtaş Yapı End. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından yapıldığını söyledi.

İhaleye verilen tekliflerin incelenmesinin ardından, ihaleyi kazanan yüklenici ile sözleşme imzalayıp en kısa sürede Kayapark’ın yapımına başlayacaklarını belirten Turan, Kayapark’ın tamamlanması ile vatandaşların daha güzel ve doğa ile iç içe olan bir yaşam alanına kavuşacaklarını söyledi.

Kayaşehir merkezinden Fenertepe\'ye doğru uzanacak sahada, koru alanları, parklar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları ile vatandaşların birincil ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal tesislerin bulunacağını ifade eden Turan şöyle konuştu:

\"İstanbul ve Kayaşehir\'i yeşille buluşturacak parkımızı dört etap halinde bitireceğiz. 7 Eylül\'de ihalesini yaptığımız 338 bin 803 metrekareden oluşan birinci etabın içerisinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sosyal alanlar olacak. Proje içerisinde konser, sergi ve festivallerin düzenleneceği dört adet etkinlik platformu olacak, amfi tiyatro, renk, koku, ses ve tıbbi bitkiler bahçeleri, toplam 3 bin 250 metrekare olmak üzere iki adet biyolojik gölet olacak.\"

Projenin Kayaşehir\'e değer katacağını ve o bölgede yaşayanların yeşille daha çok buluşacağını aktaran Turan, şu bilgileri verdi:

\"Vatandaşlarımız yeşille iç içe sosyal yaşamlarını sürdürecekler. Birinci etapta, 73 farklı tipte bitki olacak. Toplam 224 bin 601 metrekarelik çim alanı, 4 bin 500 yapraklı ağaç, 2 bin 600 ibreli ağaç, 85 bin 500 çalı, 5 bin 900 otsu bitki ve 57 bin 250 adet yer örtücü bitki olacak. Birinci etap içerisinde ayrıca; restoranlar ve kafeler, 11 adet asma köprü, seyir terasları ve otopark da yer alacak.\"

İHALEYE ALTI İLGİLİ FİRMA KATILDI

Kayapark ihalesine ilgili altı firma katılıp teklif verdi.

İhaleye katılan firmaların verdiği teklifler ise şu şekilde:

\"Egecan Akaryakıt Tem. Nak. İnş. Turz. San. Tic. A.Ş. & Asil İnş. San. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı 47 bin 800 milyon TL, Caba İnş. Enerji Turz. San. Ve Tic. A.Ş. 47 bin 950 milyon TL, Güçlü İnş. Mak. San. Ve Tic. A.Ş. &Alke İnş. San. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı 49 milyon 811 bin 270 TL, Föy İnş. Taah. Turz. San. Ve Tic. A.Ş. & Eksen Proje İnş. Turz. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, 56 bin 802 milyon TL, Nas İnş. San. Tic. A.Ş. 59 bin 870 milyon TL, Ulaşım Nakl.İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. & Gürtaş Yapı End. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı 88 milyon TL.\"

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