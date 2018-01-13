T24 LogoT24 Logo
Gündem

TOKİ Başkanı Turan, “Elazığ'da 8 bin 659 konutun inşasına başladık”

ELAZIĞ, (DHA)-BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Elazığ şantiyelerinde incelemelerde bulundu

13 Ocak 2018 18:50

ELAZIĞ, (DHA)-BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Elazığ şantiyelerinde incelemelerde bulundu. Turan, \"Bugüne kadar Elazığ ilimizde 8 bin 659 konutun yapımına başladık. Bu konutlarımızın 8 bin 19’unu tamamladık” dedi.

Elazığ Cumhuriyet Mahallesinde inşasına başlanan 277 konutluk kentsel dönüşüm projesi alanını inceleyen Turan, projenin en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Dönüşüm alanlarındaki sağlıksız çevrelerde, sosyal tesis ve yaşam alanları da oluşturduklarını vurgulayan Turan şöyle konuştu: “Kentsel dönüşümde, insanı odağa alan, sosyal bütünleşmeyi, yerel kalkınmayı, tarihi ve kültürel mirası korumayı gözeten bütünleşik bir yaklaşım esas alıyoruz. 58 milyon metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışması yapıyoruz. Bu kapsamda geliştirilen ve 70 bini tamamlanmış olan 286 bin 500 konutluk 233 kentsel dönüşüm projemiz hızla ilerliyor. Buradaki kentsel dönüşüm projemiz de vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir yaşam alanı olacak.\"

“TOKİ KAMU BİNALARI DA İNŞA EDİYOR”

Elazığ Merkez\'de inşası yüzde 40 seviyesine ulaşan 363 konutluk projeyi de inceleyen Turan, “Elazığlı vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar Elazığ ilimizde 8 bin 659 konutun yapımına başladık. Bu konutlarımızın 8 bin 19’unu tamamladık” dedi.

Elazığ şantiyelerindeki incelemelerin ardından  inşası devam eden Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası’nda da incelemelerde bulunan Turan, idarenin konut üretiminin yanında kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu binaları da inşa ettiğini söyledi. Turan, “Elazığ ilimizde 3 hastane, 2 kütüphane, 8 cami, 6 ticaret merkezi, 5 ilkokul ve 4 lise olmak üzere toplam 991 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ELAZIĞ DHABAŞBAKANLIK Toplu KonutTOKİ Başkanı Ergün Turan ElazığTuranElazığBuElazığ Cumhuriyet MahallesindeDönüşümBuradakiKAMU BİNALARI DAEDİYOR” Elazığ MerkezBugüneEmniyet Müdürlüğü Hizmet Binasında

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24