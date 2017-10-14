TOKİ Başkanı Turan, "Ayder projesi Türkiye'ye örnek olacak"

İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Rize\'deki Ayder Yaylası\'nı yenilemek ve koruma altına almak için çalışmalar başlattı. Çalışmaların başlamasından önce TOKİ kamu, özel sektör, meslek odaları, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve yöre insanlarının katılımı ile yarın Rize Babillon Otel\'de arama konferansı yapacak.

Arama Konferansı\'nın saat 09:00\'da başlayacağını söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan bilim insanları, kamu ve özel sektör, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, uzmanlar ve bölge halkı el ele vererek başta Ayder olmak üzere kapsamlı bir Yayla Projesi oluşturulması öncesinde bir analiz ve değerlendirme süreci başlattıklarını belirtti.



AYDER PROJESİ İLK OLACAK



Konferansın Ayder Yenileme ve Koruma Projesi\'nin hazırlık süreçlerinden sadece biri olacağını belirten Turan, \"Buradan çıkan sonuçlar daha sonra yapılacak bir çalıştayda ele alınıp süreç olgunlaştırılacaktır. Biz TOKİ olarak bu projeye büyük bir önem ve değer veriyoruz ve ayrıca projenin gerçekleşmesi için sorumluluk alacağız. Bu çalışma ülkemizde plancılık, mimarlık ve mühendislik açısından bir ilk olacaktır. Çünkü bugüne kadar bu anlamda ve büyüklükte planlanmış bir yayla projesi yoktur\" dedi.



PROJE BÜTÜN YÖNLERİ TARTIŞILACAK



Ayder’de yaklaşık 1 milyon metrekare alanda bir proje çalışması yürütüleceğine vurgu yapan Turan, \"Ayder Yaylası alanının tamamı 1\'inci, 2\'inci ve 3\'üncü derece doğal sitlerden oluşmakta, turizm bölgesi, milli park ve yayla olmakla birlikte kadastro görmüş bir yerleşim alanıdır. Ayder’de yaptığımız ön tespitlere göre 639 adet parselden 262 tanesi üzerinde yapı bulunmaktadır. 2 adet tescilli, 98 adette korunması gerekli yapı olup geri kalan tüm yapılar kaçaktır. Arama konferansı ile projeye yönelik çeşitli vizyon ve yaklaşımlar gündeme getireceklerdir. Planlamadan tasarıma, projelendirmeden uygulamaya her boyutun ayrı, ayrı değerlendirilmesi ve tartışılması katkı sağlayacaktır\" dedi.



\'YEREL AKTÖRLERİN AKTİF KATILIMI ÖNEMLİ\'



Ayder Yenileme ve Koruma projesine bütün yerel unsurların aktif katılımını sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Turan, “Yerel aktörler ve paydaşlarımızla beraber Yenileme ve Koruma kapsamında yapı tipleri, üretim biçimleri, çevre, ulaşım, sosyal yapı, konut tipoloji, tercih ve alışkanlıkların nasıl olması gerektiğine cevap arayacağız\" dedi.



“CAZİBE MERKEZİ OLACAK”



Ayder’de turizm adına yapılanların da turizm açısından bir tehdit oluşturmaya başladığına değinen Turan, \"Bu kaçak yapıların önüne geçilebilmesi ve geleneksel dokuya uygun bir dönüşüm yaşanması halinde bölge turizm açısından yeniden bir ‘Cazibe Merkezi’ olacaktır\" dedi.



\"GELECEK NESİLLERE SAĞLIKLI BİR AKTARIM\"



“Bütün ön yargı ve tutumlardan uzak durarak bu projenin bölgenin ihtiyaçlarına ve taleplerine cevap verecek nitelikte, insan ve doğa ilişkisinin ön planda tutulduğu, kendi kendini koruyan ve geliştiren bir planlama ve bir proje olmasını arzuluyoruz\" diyen Turan, sözlerine şöyle devam etti, \"Arama konferansından çıkacak netice ve daha sonra yapacağımız çalıştay sonrasında hedefimiz, Ayder’in gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi için öncelikle tescilli ve korunmaya değer yapıların rehabilitasyonu üzerinde durmak olacaktır.\"



\"YÖRESEL MİMARİYE UYGUN YAPILAŞMA\"



Ayder’in tamamına ilişkin kentsel tasarım ve mimari projeler geliştirileceğini belirten Turan, yapılacak olan yeni yapıların düşük katlı ve yöresel mimariye uygun şekilde inşa edileceğini söyledi.



TOKİ’nin birçok şehirde kentsel yenilme projeleri gerçekleştirdiğini söyleyen Turan, “Fakat Ayder’in Kentsel Yenilemeden farklı birçok boyutu vardır. Bunları hassasiyetle gözeteceğiz. TOKİ için bu proje, özellikleri itibariyle üstlendiğimiz ve üzerinde çalıştığımız en yeni bir projedir ve her türlü ekolojik hassasiyetler göz önüne alınacaktır” ifadelerini kullandı.

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