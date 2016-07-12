TOKİ Başkanı: Suriyelilere bedava ev verilmeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’nın “Suriyelileri TOKİ evine yerleştiririz” açıklamasından sonra bürokratlar eldeki konut envanterine ilişkin çalışma başlatırken, TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Sayın Cumhurbaşkanı, Ahıska Türklerine verildiği gibi Suriyelilere de TOKİ konutu verilebileceğini söyledi. Bize henüz bir görevlendirme yapılmadı ama Ahıskalılara verildiği gibi, Suriyelilere de borçlandırma suretiyle elimizdeki konutlardan verilebilir. Yani kimseye bedava konut verilmeyecek” dedi.

NATO Liderler Zirvesi dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriyeliler konusunda, “Biz bu mültecileri yıllarca kamplarda barınmaya, boş buldukları apartmanların bodrum katlarına mı mahkûm edeceğiz? Gerekirse, TOKİ’nin elinde boş konutlar var. Nasıl Ahıska Türklerine Erzincan’da krediyle konutlar verdiysek, ki onlar bunu taksitlendirdiler ve ödeyecekler, aynı şeyi yapabiliriz” sözleri üzerine gözler TOKİ’ye çevrildi.

Erdoğan: Suriyelilere çifte vatandaşlık verilir, TOKİ’nin elindeki boş konutlara yerleştirilebilir

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, TOKİ Başkanı Ergün Turan, şöyle konuştu: “Sayın Cumhurbaşkanı, Ahıska Türklerine verildiği gibi Suriyelilere de TOKİ konutu verilebileceğini söyledi. Bize henüz bir görevlendirme yapılmadı ama yapılırsa Ahıskalılara verildiği gibi, Suriyelilere de borçlandırma suretiyle elimizdeki konutlardan verilebilir. Bu konutlar belli bölgelerde, herhalde seçilecek Suriyeli ailelere de verilebilir. Bedeli neyse o fiyattan uzun vadeli ödeme koşullarıyla verilebilir. Çünkü TOKİ kâr amacı gütmediği için zaten vatandaşa da maliyetinden konut satıyor. Suriyelilere de maliyet fiyatına olabilir. Ahıska Türklerine Erzincan’da 500-600 civarında konut, bedeli karşılığında verildi. Yani kimseye bedava konut verilmeyecek.”

Turan, Suriyeliler için özel projeler yapılabilir mi sorusuna ise “O da olabilir. TOKİ bu konuda uzman bir kuruluş, yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da Somali’de, Sri Lanka’da afette evlerini kaybedenlere konutlar yaptı” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin gazetelerde yayınlanmasının ardından bürokratların da eldeki konut envanterine ilişkin çalışma başlattığı öğrenildi.

Stokta fazla konut yok

TOKİ’nin internet sitesinde ‘Türkiye Geneli Satışlar’ başlığı altında illere göre satışa sunulan projeler hakkında bilgi bulunuyor. Buna göre TOKİ’nin elinde kalan konut stokunun çok da fazla olmadığı anlaşılıyor. Şanlıurfa Viranşehir’de 51 konut satışa sunulmuş. 2+1 bu konutların peşin fiyatı 80-105 bin lira arasında değişiyor. 20 yıla kadar vade de yapılabilirken, taksit miktarları peşinata göre değişiklik gösteriyor. VanMerkez Şerefiye Mahallesi’nde 21 adet 2+1 konut satışta. Bunların peşin fiyatları 108 bin lirayla 131 bin lira arasında değişiyor. 3+1 büyüklüğünde 3 adet konutun fiyatı ise 138 bin ile 158 bin lira arasında.

"Önce bize verin"

İzmir Romanlar Derneği Başkanı Abdullah Cıstır, Suriyeli mültecilerin TOKİ konutlarına yerleştirilmesiyle ilgili, “Biz 7 yıldır konut bekliyoruz. Önce bize verdiğiniz sözü tutun” dedi. Cıstır, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriyeli mültecilere TOKİ konutu sözlerini eleştirdi. Cıstır, “Biz 7yıldır konut bekliyoruz. Önce bize verdiğiniz sözü tutun. Bazı yerlerde ihtiyaca cevap vermeyen girişimler oldu. Lalapaşa’da Romanlara verilmesi gereken konutlar Roman olmayanlara verildi. Bu politika doğru değil. Öncelikli asli vatandaşlar olmalı. Önce Roman yurttaşları ya da ekonomik sıkıntıda olanları gör, onların barınma ihtiyaçlarını karşıla, sonra Suriyelilerin sorunlarını çöz” görüşünü savundu.

"Yeni ihanet"

CHP Parti Meclisi üyesi ve Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriyelilere vatandaşlıkla ilgili açıklamalarını eleştirerek, “Bu açıklama, Recep Tayyip’in bu ülkeye yeni bir ihanetinin açık göstergesidir” dedi. Sağlar, yazılı açıklamasında şunları belirtti: “Ülkede 3 milyon civarında Suriyeli olduğu söylenmektedir. Kesin rakamı devletin yetkilileri de bilmemektedir. Suriye’den adam geliyor, Erdoğan sayesinde beni sömürüyor, Türkiye vatandaşlarını sömürüyor. Recep Tayyip Erdoğan’ın ihaneti budur. ‘Suriye’yi alıp, Emevi Camisi’nde namaz kılacağım’ derken, Suriyeliler gelip Mezitli’yi (Mersin’in ilçesi) aldı. Mesele bu, yarın da Hatay’ı alıp götürürler.”

"Çifte kavrulmuş imtiyaz"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Suriyelilere vatandaşlık ve konutla ilgili Meclis’te açıklama yaptı. Akçay şöyle konuştu: “Suriyelilere vatandaşlık verilmesi demografik yapıyı bozacak, sosyal, siyasal bir çok sorun ithal edecek durumdur. TOKİ evlerinin verilmesi de ayrıca bir garabettir. TOKİ’nin şehit, gazi ailelerine öncelik vermesi gerekir. Hem çifte vatandaşlık vereceksin, çifte kavrulmuş gibi bir durum. İşsizliğin yüzde 10’u aştığı ülkemizde, yüzde 50’si okuma yazma bilmeyen Suriyelileri istihdama dahil etmeye çalışacaksınız. Elbette oy hesabı yapıldığı da anlaşılıyor."