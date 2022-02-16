TOKİ Başkanı Bulut: Yatay mimariden bir gram ödün vermedik, bununla da iftihar ediyoruz

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un açıklamalarına cevap vererek, “Yatay mimariden bir gram ödün vermedik, bununla da iftihar ediyoruz” dedi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un açıklamalarına cevap verdi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi 2. Etap Projesi ile ilgili belediye meclisi kararına TOKİ’nin itiraz etmemesi gerektiğini belirtmiş, "TOKİ ile ilgili ben çok konuştum, konuşuyorum. Doğruları anlatmaya çalışıyorum çünkü TOKİ kuruluş amacından sapmıştır. Yoksul yurttaşlarımıza ev yapmak gibi bir dertleri yoktur. TOKİ rant peşindedir" demişti.

"Belediyenin imar planı hazırlama yetkisi var"

Gecekondu önleme bölgesi olan yerlerde planları ilgili belediyelerin yaptığı söyleyen Bulut, "Burası Gecekondu Önleme Bölgesi, burada bir plan söz konusu... Tabii, bu gecekondu önleme bölgesinde TOKİ ile birlikte ilgili belediyenin de yetkisi var. Sadece burası da değil, Türkiye'nin birçok yerinde böyledir. Planlamada yanlış bir şey varsa, hem ilgili idarenin dikkatini çekmek hem de doğru iş yapılması için itiraz edilebilir. Orası Odunpazarı da olabilir, başka bir yer de hiç fark etmez. Bu bölgede de belediyenin imar planı hazırlama yetkisi var. Ama gecekondu önleme bölgelerinde TOKİ'nin de yetkisi olduğu için TOKİ'ye de doğal olarak soruyorlar, bu planla ilgili sizin görüşleriniz nelerdir. Dolayısıyla gecekondu önleme bölgesi olan yerlerde planları ilgili belediye yapsa da biz de konuya müdahil oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Yanlış şeyleri konuşmamalıyız"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt’un “TOKİ sadece rant peşinde” şeklindeki açıklamaları hakkında da konuşan Bulut, "Odunpazarı Belediye Başkanı, 'TOKİ bu işi yapmak istemiyor', 'TOKİ itiraz edemez, TOKİ sadece rant peşinde' gibi ithamlarda bulunmuş. Biz Eskişehir'de Millet Bahçesi'ni yaparken Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in bazı açıklamaları olmuştu. O zaman da kendisine 'Bir şeyi merak ediyorsanız, buyurun Ankara'ya sizi bilgilendirelim' demiştim. Basın yoluyla da konuşabiliriz, ama doğru şeyleri konuşmalıyız, yanlış şeyleri konuşmamalıyız. Sayın Büyükerşen hatta o zaman 'Başkanım ben o manada söylemedim' demişti. Ben de 'Maalesef öyle anlaşıldı. İnanın Eskişehir'e gelsem sizi ziyaret ederdim. Siz de merak ediyorsanız Ankara'ya geldiğinizde sorabilirdiniz' demiştim. Odunpazarı'nda şimdi yaşanan bu durumda da, bir belediye başkanı samimi olsa, bize açar bir telefon, 'Burada böyle bir proje yapıyoruz, itiraza konu olan şeyler nedir, konuşalım' der. Çok da doğaldır bunu yapmak" dedi.

"Yapmadığımız şeyleri de başkalarına önermedik"

Son üç yıldır TOKİ Başkanı olduğunu ve bu süreçte 250 bine yakın sosyal konut yaptıklarını dile getiren Bulut, "Son üç yıldır TOKİ Başkanıyım. 250 bine yakın sosyal konut yaptık. Cumhurbaşkanımız görevi tevdi ettikten sonra, yatay mimariden bir gram bile ödün vermeyeceksin direktifinin dışına çıkmadım. Bu görevi inanarak yerine getirdim. Ve o kadar güzel konutlar yapıldı ki, şimdi televizyonlarda konutlarla ilgili bir konu olduğunda TOKİ'nin konutlarını gösteriyorlar ve bununla da iftihar ediyoruz. Yapmadığımız şeyleri de başkalarına önermedik. İstanbul'da bile, yatay mimari anlayışı ile olsun diye Kayabaşı'nda 2 olan emsal değerlerini 1,20'lere kadar düşürdük. Dolayısıyla sadece Eskişehir özelinde değil, Türkiye genelinde yatay mimari ile ilgili bir hassasiyetimiz var. 'TOKİ yüksek yapılaşmaya sebep oluyor' gibi söylemler var. İnanın, gidin bakın TOKİ'nin yaptığı binalar hiçbir zaman o şehirlerin en yüksek binaları değildir. Eskişehir'de de bakın, İstanbul'da da bakın, diğer şehirlerde de bakın. TOKİ'nin yaptığı yüksek binalar vardır ama en yüksek binalar değildir" diye konuştu.

"Tartışma yaratmanın bir anlamı yok"

Eskişehir'de TOKİ olarak kentsel dönüşümden, hastanelere, sosyal konutlardan, millet bahçesine kadar yaptıkları ve hayata geçirdikleri birçok projenin olduğunu söyleyen Ömer Bulut, "Odunpazarı'nda Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi ile ilgili yaptığımız açıklamada da belirttik. Nihayetinde biz görüşlerimizi ve itirazlarımızı ifade ediyoruz. Plan yapma yetkisi belediyede, bizim görüşlerimizi dikkate alabilir veya dikkate almaz, planları yapar. Eğer biz yapılmış planları mahkemeye götürecek olursak, o zaman ayrı konuşuruz. Ama şu aşamada bölgenin planlaması ile ilgili TOKİ itiraz etmiş, etmemiş gibi bir tartışma yaratmanın bir anlamı yok. Basına, kamuoyuna şikayet ediyor gibi yapılmasına gerek yok. Bu yetki zaten ellerinde. TOKİ, mahkemeye giderse o zaman konu farklı bir boyuta taşınır. Altını çizmek istediğimiz nokta bu" diye konuştu.