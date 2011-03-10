-TOKİ BAŞKANI BAYRAKTAR'IN ADAYLIK İSTİFASI ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - Toplu Konut İdaresinde (TOKİ), 8 yılı aşkın bir süredir başkanlık görevini yürüten Erdoğan Bayraktar, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılması planlanan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa edeceğini bildirdi. Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimde aday olacağı bölgenin henüz belli olmadığını belirtirken, 8 yıldır çok yoğun bir çalışma yürüttüklerini, birçok sorunu aşarak ve devlete yük olmadan kaynak yaratarak vatandaşın konut sorununu çözmeye çalıştıklarını söyledi. TOKİ'nin artık belli bir yol haritasının bulunduğunu, halen kentsel yenileme başta olmak üzere yapılacak çok iş olduğunu anlatan Bayraktar, "Yeni dönemde eğer seçilirsem, biraz da emekli gibi yaşayıp, torunlarıma vakit ayırmak istiyorum. Seçilemezsem de TOKİ'ye geri dönerim. Çünkü yapılacak çok iş var" dedi. Erdoğan Bayraktar, istifa dilekçesini, mesai saati bitimine doğru Başbakanlık'a iletecek. Trabzon'un Of ilçesinde 1949 yılında doğan, İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Bayraktar, 2000-2001 yıllarında Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol İmar A.Ş'de Genel Müdürlük yaptı. Genel seçimlerin ardından TOKİ'de 2002 yılında başkanlık görevine getirilen Erdoğan Bayraktar, atama kararnamesi Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmadığı için 2007 yılı Ekim ayına kadar bu görevi vekaleten sürdürdü. Bayraktar'ın atanmasına ilişkin kararname, Cumhurbaşkanı değişikliğinden sonra onaylandı. Vatani görevini yerine getirdiği 1977-1979 yılları arasında, Eskişehir-Afyon-Kütahya-Balıkesir'de 6 bin askeri lojman inşaatında kontrol amir vekilliği yapan Bayraktar, daha sonra bazı kooperatiflerde görev aldı. 1989-1999 yılları arasında İstanbul Büyükşehir ve Eminönü belediyelerinde belediye meclis üyeliği yaptı. 1995'te İstanbul Büyükşehir Belediyesinin konut şirketi KİPTAŞ'a genel müdür olan Bayraktar, 1999-2000 yılları arasında ABD'de 10 ay süreyle Yabancı Dil ve İnşaat Teknolojileri Eğitimi aldı. Bükreş Üniversitesinde İnşaat Sözleşmeleri konusunda tez hazırlayan Bayraktar, 2000-2001 yıllarında Ankara Büyükşehir Belediyesi METROPOL İmar AŞ'de genel müdürlük, 2001-2002 yıllarında Ankara Büyükşehir Belediyesi PORTAŞ'ta genel müdür danışmanlığı yaptı. -MEHMET ERSOY GÖREVİNDEN AYRILDI- Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Ersoy, 12 Haziranda yapılacak genel seçim dolayısıyla milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrıldı. Başkanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, 5 Ocak 2010'dan bu yana Başkanlık görevini yürüten Ersoy'un, milletvekili aday adayı olmak için görevinden ayrıldığı bildirildi. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yurtiçi ve Yurtdışı İlişkiler Dairesi Başkanı İdris Karakuş'un da MHP'den milletvekili aday adayı olmak için istifa ettiği öğrenildi.