TOKİ Baş Hukuk Müşaviri Abdullah Güler istifa etti

İSTANBUL, (DHA)- TOKİ Baş Hukuk Müşaviri Abdullah Güler AK Parti\'den Milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Uzun yıllar Beyoğlu Bölgesinde serbest avukatlık yapan Güler, 2001 yılında Ak Parti\'nin kuruluşu ile birlikte İstanbul İl Başkanlığında il yönetim kurulu üyeliği, il sekreterliği ve seçim işlerinden sorumlu il başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2015 Haziran ve Kasım seçimlerinde İstanbul 2\'nci Bölge temayül yoklamasında ilk sırada yer aldı.

Seçim mevzuatı konusunda geniş bilgi birikimine sahip olan Güler, halen Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Başkan Vekili, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkan Vekili ve Sivas Platformu üyesidir.

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